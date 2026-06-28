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Бокерия развенчал миф о пользе красного вина для сердца
Бокерия развенчал миф о пользе красного вина для сердца
Sputnik Грузия
При этом предпочтение надо отдавать белому вину, поскольку в отличие от красного оно быстрее выводится из организма 28.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-28T19:49+0400
2026-06-28T19:49+0400
2026-06-28T19:49+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Разговоры о пользе красного вина - миф, причем, абсолютно вредный, так как большинство ему стопроцентно верит, пить лучше белое вино, поскольку оно быстрее выводится из организма, но лишь пару бокалов во время праздничного застолья, заявил РИА Новости главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия. На вопрос, действительно ли бокал красного вина в день улучшает работу кровеносных сосудов, он ответил: "Миф, причем, абсолютно вредный, поскольку большинство ему стопроцентно верит, передавая его из уст в уста. Даже не знаю, кто его придумал? Либо те, кто любит выпить, либо производители вина". При этом предпочтение надо отдавать белому вину, поскольку в отличие от красного оно быстрее выводится из организма. "Также считаю, что потреблять лучше качественное заводское вино, а не домашнее, при изготовлении которого бывает сложно соблюдать строгие санитарные нормы, стерильность и температурный режим", - подчеркнул Бокерия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, наука, новости, лео бокерия, виноделие
в мире, наука, новости, лео бокерия, виноделие
Бокерия развенчал миф о пользе красного вина для сердца
При этом предпочтение надо отдавать белому вину, поскольку в отличие от красного оно быстрее выводится из организма
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik.
Разговоры о пользе красного вина - миф, причем, абсолютно вредный, так как большинство ему стопроцентно верит, пить лучше белое вино, поскольку оно быстрее выводится из организма, но лишь пару бокалов во время праздничного застолья, заявил РИА Новости
главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
На вопрос, действительно ли бокал красного вина в день улучшает работу кровеносных сосудов, он ответил: "Миф, причем, абсолютно вредный, поскольку большинство ему стопроцентно верит, передавая его из уст в уста. Даже не знаю, кто его придумал? Либо те, кто любит выпить, либо производители вина".
Правда же, по его словам, в том, что "небольшое количество алкоголя в крови в принципе полезно". "Но речь о вине, а не о водке или другом крепком напитке. Поэтому выпить, допустим, пару бокалов вина во время праздничного застолья нормально", - заметил Бокерия.
При этом предпочтение надо отдавать белому вину, поскольку в отличие от красного оно быстрее выводится из организма.
"Также считаю, что потреблять лучше качественное заводское вино, а не домашнее, при изготовлении которого бывает сложно соблюдать строгие санитарные нормы, стерильность и температурный режим", - подчеркнул Бокерия.