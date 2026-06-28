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Что показали первые проверки бедных семей в Грузии? Отчет правительства

Что показали первые проверки бедных семей в Грузии? Отчет правительства

Sputnik Грузия

До сих пор в Грузии было зарегистрировано 815 тысяч семей, считающихся социально незащищенными 28.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-28T09:01+0400

2026-06-28T09:01+0400

2026-06-28T09:01+0400

министерство труда и социальной защиты рф

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Более половины проверенных семей со статусом социально незащищенных лишились финансовой помощи от государства, говорится в отчете правительства Грузии. Минздрав в конце февраля 2026 года принял решение начать проверку семей, получающих льготы от государства в связи с тяжелым материальным положением, так как, по данным ведомства, многие семьи за последние годы улучшили свое материальное положение."По состоянию на 1 июня завершена проверка 40 225 семей. Из них социальная помощь была прекращена для 22 707 семей, что составляет 56,4%. Сэкономленная сумма составила 54,7 миллиона лари", – отмечается в отчете.Так, по данным отчета, некоторые из проверенных семей имели доход свыше 3-4 тысяч лари в месяц и при этом продолжали получать социальную помощь. Пересмотр базы данных происходит поэтапно с целью повышения эффективности и адресности системы социальной помощи. Одним из главных критериев проверки является получение ежемесячного дохода свыше 2 тысяч лари в течение последних трех месяцев, а также приобретение членами семей дорогостоящего имущества.Социальная помощь в ГрузииДо сих пор в Грузии было зарегистрировано 815 тысяч семей, считающихся социально незащищенными, при этом 410 тысяч из них получали финансовую помощь от государства.Статус социально незащищенной семьи назначается в зависимости от количества набранных баллов по шкале благосостояния, которые рассчитываются на основании оценки агента при индивидуальной проверке семьи.При оценке, в частности, учитывается как количество членов семьи, их ежемесячный доход, условия жизни, наличие движимого и недвижимого имущества.При присвоении менее 120 тысяч баллов семья получает финансовую помощь, в том числе 250 лари на каждого ребенка. Кроме того, для соцнезащищенных действует ряд льгот, в том числе при посещении детьми различных кружков и секций, при получении медицинских услуг, оплате коммунальных услуг и проезде в общественном транспорте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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министерство труда и социальной защиты рф, социальные проблемы, грузия, новости, общество, тбилиси, минздрав, социальная сфера в грузии