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Ираклий Гарибашвили: крах карьеры известного политика – видео
Ираклий Гарибашвили: крах карьеры известного политика – видео
Sputnik Грузия
Ираклий Гарибашвили был одним из ведущих деятелей правящей партии "Грузинская мечта". Он занимал посты министра обороны, премьер-министра, главы МВД, а также... 28.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-28T22:19+0400
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В апреле 2025 года Гарибашвили объявил, что слагает полномочия председателя и уходит из политики. Осенью того же года против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении незаконных доходов во время государственной службы.Выяснилось, что он нелегально занимался бизнесом и получал крупные суммы денег. В общей сложности у Гарибашвили было изъято более 6,5 млн долларов. Он заключил процессуальное соглашение с прокуратурой и в январе 2026 года был осужден на пять лет, выплатив штраф в один миллион лари. Кроме того, у него были изъяты все незаконные деньги и средства.
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видео, мультимедиа, видеоклуб , грузия, ираклий гарибашвили, видео-новости из грузии, видео
видео, мультимедиа, видеоклуб , грузия, ираклий гарибашвили, видео-новости из грузии, видео
Ираклий Гарибашвили: крах карьеры известного политика – видео
22:19 28.06.2026 (обновлено: 22:33 28.06.2026)
Ираклий Гарибашвили был одним из ведущих деятелей правящей партии "Грузинская мечта". Он занимал посты министра обороны, премьер-министра, главы МВД, а также был председателем партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
В апреле 2025 года Гарибашвили объявил, что слагает полномочия председателя и уходит из политики. Осенью того же года против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении незаконных доходов во время государственной службы.
Выяснилось, что он нелегально занимался бизнесом и получал крупные суммы денег. В общей сложности у Гарибашвили было изъято более 6,5 млн долларов. Он заключил процессуальное соглашение с прокуратурой и в январе 2026 года был осужден на пять лет, выплатив штраф в один миллион лари. Кроме того, у него были изъяты все незаконные деньги и средства.