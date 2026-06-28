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Какой сегодня церковный праздник: 28 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 28 июня 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 28 июня отмечают день памяти cвятых Амоса, Дулы, Иеронима и Михаила 28.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-28T01:01+0400

2026-06-28T01:01+0400

2026-06-28T01:01+0400

религия

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календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календареПророк АмосПо церковному календарю 28 июня поминают cвятого Амоса, третьего из 12 малых пророков, жившего в VIII веке до Рождества Христова.Еврейский народ в это время был разделен на два царства – Израильское и Иудейское. Иудейский царь Озия правил в Иерусалиме, а Иеровоам XI, идолопоклонник – у десяти отделившихся израильских колен. Он поставил идола в виде золотого тельца в Вефиле, которому израильтяне, отступившие от Истинного Бога, поклонялись.Будущий пророк родился в иудейской семье в селе Фекуи. Простой и безграмотный пастух был избран на пророческое служение Господом за искреннюю веру и усердие о славе Истинного Бога и послан в Израильское царство для обличения нечестивого Иеровоама и израильтян, отступивших от Бога.Предсказывая великие бедствия Израильскому царству и населявшим его народам, пророк неоднократно подвергался побоям и изгнаниям. Несмотря на это, он возвращался в Вефиль и вновь и вновь призывал израильтян к покаянию, предсказывая неминуемые бедствия.Амасия, жрец идольского капища, ненавидел пророка особо, так как тот предсказал скорую гибель жрецу и всему его дому. За это сын Амасии тяжело ранил святого, ударив его дубиной по голове. Еле живой, он достиг родного села и там скончался примерно в 783 году до Рождества Христова.Дула КиликийскийПо церковному календарю 28 июня поминают мученика Дулу, пострадавшего во время правления Максимиана (305-313).В разгар преследования христиан в городе Преториады благочестивый христианин Дула был схвачен и доставлен к правителю Киликийской области Максиму.На суде мученик мужественно исповедал Христа и обличал язычников в постыдных пороках и страстях. Правитель не смог противостоять благодатному слову мученика и, разозлившись, приказал подвергнуть его жестоким пыткам.После продолжительных мучений Дулу привязали к колеснице правителя и влачили за ней. Мученик на этом страдальческом пути скончался, осенив себя крестным знамением.Тело святого, отвязав от колесницы, бросили в реку. Останки мученика течением реки принесло к его родному городу, где их обнаружили собаки пастухов и охраняли, пока тело не погребли.Блаженный ИеронимПо церковному календарю 28 июня поминают блаженного Иеронима Стридонского, жившего в IV-V веках.Родился будущий святой в христианской семье в городе Стридоне, на границе современных Италии, Словении и Хорватии.Получив в Риме прекрасное образование и в совершенстве изучив античную литературу и философию, юноша принял там крещение. Во время поездки в Галлию (нынешняя Франция) Иероним, познакомившись в Трире с монашеской общиной, захотел посвятить себя Богу.Перед тем как принять постриг, он вернулся в родной город, устроил судьбу младших брата и сестры, так как их родители к тому времени скончались. Затем, отправившись на Восток, который был центром христианско-богословской и монашеской жизни, принял священнический сан и постриг.Побывав на Святой Земле и в Константинополе, он познакомился с великими учителями Церкви – Григорием Нисским и Григорием Богословом, и участвовал во всех важных богословских диспутах.Перевод Библии на латынь стал одним из самых важных деяний Иеронима. Позже этот текст католическая церковь приняла в качестве официального перевода Священного писания. Блаженный Иероним скончался в Вифлееме. Перед смертью он глубоко скорбел о том, что его любимый Рим в 410 году был разорен готами.Митрополит КиевскийПо церковному календарю 28 июня поминают святителя Михаила, первого митрополита Киевского, который, по Иоакимовской летописи, был сирийцем, а по другим данным – болгарином или сербом.В 989 году он прибыл из Корсуни вместе с другими священнослужителями к равноапостольному князю Владимиру, принявшему Крещение в 988-м. Благодатное, но нелегкое служение выпало на долю первого митрополита Русской церкви.Обходя усердно новопросвещенную русскую землю, он проповедовал Евангелие, крестил и поучал новообращенных людей, основывал первые храмы и духовные училища.Первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы он основал в Ростове, где епископом поставил Феодора Грека. Митрополит был строгим иерархом, но тихим и мудрым. Скончался святитель в 992 году.ИмениныПо церковному календарю 28 июня именины отмечают Григорий, Иона, Ефрем, Касьян, Лазарь, Модест, Михаил и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников