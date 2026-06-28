https://sputnik-georgia.ru/20260628/kobakhidze-gruzinskie-sportsmeny-ustanovili-istoricheskiy-medalnyy-rekord-299381565.html

Кобахидзе: грузинские спортсмены установили исторический медальный рекорд

Кобахидзе: грузинские спортсмены установили исторический медальный рекорд

Sputnik Грузия

Власти готовят проекты строительства 40 многофункциональных спортивных комплексов 28.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-28T17:54+0400

2026-06-28T17:54+0400

2026-06-28T17:54+0400

спорт

грузия

новости

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Грузинские спортсмены в прошлом году завоевали рекордные 1 935 международных медалей – на 450 больше, чем годом ранее, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте с ежегодным докладом. По его словам, исторических результатов также добились национальные сборные по баскетболу и водному поло, а дзюдоисты показали лучший результат на чемпионате Европы в Тбилиси. Премьер также анонсировал масштабное развитие спортивной инфраструктуры. Власти готовят проекты строительства 40 многофункциональных спортивных комплексов, 11 стадионов, 54 футбольных технических центров и более 30 центров для регби. Общий бюджет только футбольных и регбийных центров составит около 450 млн лари. "Все это выведет как массовый спорт, так и спорт высших достижений в Грузии на совершенно новый уровень", – заявил Кобахидзе. Что касается уже осуществленных инфраструктурных проектов, то в Тбилиси завершено строительство Ледового дворца, проведена реконструкция Национального центра подготовки олимпийского резерва, в Рустави открыт футбольный технический центр с двумя полями, а также завершено проектирование Университета спорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе