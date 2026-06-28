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Кобахидзе: грузинские спортсмены установили исторический медальный рекорд
Кобахидзе: грузинские спортсмены установили исторический медальный рекорд
Sputnik Грузия
Власти готовят проекты строительства 40 многофункциональных спортивных комплексов 28.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-28T17:54+0400
2026-06-28T17:54+0400
2026-06-28T17:54+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Грузинские спортсмены в прошлом году завоевали рекордные 1 935 международных медалей – на 450 больше, чем годом ранее, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте с ежегодным докладом. По его словам, исторических результатов также добились национальные сборные по баскетболу и водному поло, а дзюдоисты показали лучший результат на чемпионате Европы в Тбилиси. Премьер также анонсировал масштабное развитие спортивной инфраструктуры. Власти готовят проекты строительства 40 многофункциональных спортивных комплексов, 11 стадионов, 54 футбольных технических центров и более 30 центров для регби. Общий бюджет только футбольных и регбийных центров составит около 450 млн лари. "Все это выведет как массовый спорт, так и спорт высших достижений в Грузии на совершенно новый уровень", – заявил Кобахидзе. Что касается уже осуществленных инфраструктурных проектов, то в Тбилиси завершено строительство Ледового дворца, проведена реконструкция Национального центра подготовки олимпийского резерва, в Рустави открыт футбольный технический центр с двумя полями, а также завершено проектирование Университета спорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе
спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе
Кобахидзе: грузинские спортсмены установили исторический медальный рекорд
Власти готовят проекты строительства 40 многофункциональных спортивных комплексов
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Грузинские спортсмены в прошлом году завоевали рекордные 1 935 международных медалей – на 450 больше, чем годом ранее, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте с ежегодным докладом.
По его словам, исторических результатов также добились национальные сборные по баскетболу и водному поло, а дзюдоисты показали лучший результат на чемпионате Европы в Тбилиси.
"За отчетный период в Грузии состоялось более 20 международных соревнований по 16 видам спорта, включая чемпионат Европы по дзюдо. Мы также получили право принять чемпионат мира по дзюдо в 2029 году", – заявил Кабахидзе.
Премьер также анонсировал масштабное развитие спортивной инфраструктуры. Власти готовят проекты строительства 40 многофункциональных спортивных комплексов, 11 стадионов, 54 футбольных технических центров и более 30 центров для регби.
Общий бюджет только футбольных и регбийных центров составит около 450 млн лари.
"Все это выведет как массовый спорт, так и спорт высших достижений в Грузии на совершенно новый уровень", – заявил Кобахидзе.
Что касается уже осуществленных инфраструктурных проектов, то в Тбилиси завершено строительство Ледового дворца, проведена реконструкция Национального центра подготовки олимпийского резерва, в Рустави открыт футбольный технический центр с двумя полями, а также завершено проектирование Университета спорта.