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Крупнейший авиаперевозчик Норвегии вышел на грузинский авиарынок

Крупнейший авиаперевозчик Норвегии вышел на грузинский авиарынок

Sputnik Грузия

Лоукостер Norwegian будет выполнять рейсы по маршруту Копенгаген –Тбилиси–Копенгаген два раза в неделю 28.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-28T23:31+0400

2026-06-28T23:31+0400

2026-06-28T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Норвежская авиакомпания Norwegian, крупнейший авиаперевозчик Норвегии и второй по величине в Скандинавии, вышла на грузинский авиарынок, сообщили в Минэкономики. Лоукостер Norwegian будет выполнять рейсы по маршруту Копенгаген–Тбилиси–Копенгаген два раза в неделю. Первый рейс в Международном аэропорту Тбилиси встретила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани. На церемонии также присутствовали генеральный директор Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили и генеральный менеджер управляющей компании аэропортов Тбилиси и Батуми TAV Georgia Теа Закарадзе. По данным Минэкономики, за первые пять месяцев 2026 года пассажиропоток между Грузией и Европой составил 952 480 человек, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В пик летнего навигационного сезона между Грузией и Европой рейсы будут выполняться по 46 воздушным маршрутам с общей частотой около 170–175 рейсов в неделю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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