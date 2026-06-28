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Крупнейший авиаперевозчик Норвегии вышел на грузинский авиарынок
Крупнейший авиаперевозчик Норвегии вышел на грузинский авиарынок
Sputnik Грузия
Лоукостер Norwegian будет выполнять рейсы по маршруту Копенгаген –Тбилиси–Копенгаген два раза в неделю 28.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-28T23:31+0400
2026-06-28T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Норвежская авиакомпания Norwegian, крупнейший авиаперевозчик Норвегии и второй по величине в Скандинавии, вышла на грузинский авиарынок, сообщили в Минэкономики. Лоукостер Norwegian будет выполнять рейсы по маршруту Копенгаген–Тбилиси–Копенгаген два раза в неделю. Первый рейс в Международном аэропорту Тбилиси встретила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани. На церемонии также присутствовали генеральный директор Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили и генеральный менеджер управляющей компании аэропортов Тбилиси и Батуми TAV Georgia Теа Закарадзе. По данным Минэкономики, за первые пять месяцев 2026 года пассажиропоток между Грузией и Европой составил 952 480 человек, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В пик летнего навигационного сезона между Грузией и Европой рейсы будут выполняться по 46 воздушным маршрутам с общей частотой около 170–175 рейсов в неделю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, экономика, туризм, норвегия, авиасообщение в грузии
новости, грузия, экономика, туризм, норвегия, авиасообщение в грузии
Крупнейший авиаперевозчик Норвегии вышел на грузинский авиарынок
Лоукостер Norwegian будет выполнять рейсы по маршруту Копенгаген –Тбилиси–Копенгаген два раза в неделю
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Норвежская авиакомпания Norwegian, крупнейший авиаперевозчик Норвегии и второй по величине в Скандинавии, вышла на грузинский авиарынок, сообщили в Минэкономики.
Лоукостер Norwegian будет выполнять рейсы по маршруту Копенгаген–Тбилиси–Копенгаген два раза в неделю.
Первый рейс в Международном аэропорту Тбилиси встретила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани. На церемонии также присутствовали генеральный директор Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили и генеральный менеджер управляющей компании аэропортов Тбилиси и Батуми TAV Georgia Теа Закарадзе.
По данным Минэкономики, за первые пять месяцев 2026 года пассажиропоток между Грузией и Европой составил 952 480 человек, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
В пик летнего навигационного сезона между Грузией и Европой рейсы будут выполняться по 46 воздушным маршрутам с общей частотой около 170–175 рейсов в неделю.