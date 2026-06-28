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https://sputnik-georgia.ru/20260628/kustarnuyu-fabriku-po-proizvodstvu-stiralnykh-poroshkov-obnaruzhili-na-vostoke-gruzii-299378646.html
Кустарную фабрику по производству стиральных порошков обнаружили на востоке Грузии
Кустарную фабрику по производству стиральных порошков обнаружили на востоке Грузии
Sputnik Грузия
В результате следственных действий было изъято 1 325 упаковок стирального порошка, предназначенного для продажи с поддельными товарными знаками известных... 28.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-28T11:12+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Следственная служба Министерства финансов Грузии задержала двух граждан Турции, которые организовали в Грузии подпольную фабрику по производству стиральных порошков известных брендов, говорится в сообщении ведомства. Следствие установило, что обвиняемые создали импровизированное предприятие в Квемо-Картли и систематически производили стиральные порошки, которые продавали, незаконно используя товарные знаки известных брендов – ABC, Ariel, Tide и Persil. В результате следственных действий было изъято 1 325 упаковок стирального порошка, предназначенных для продажи под поддельными товарными знаками известных брендов. Кроме того, в ходе обыска были обнаружены и изъяты 5 818 пустых упаковок стирального порошка указанных марок, 632 мешка стирального порошка низкого качества, 28 мешков соли, ароматизаторы, красители, а также техническое оборудование для производства и упаковки продукции. На данном этапе продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению и установлению других лиц, причастных к преступлению, а также по установлению торговых точек, где указанная продукция реализовывалась.Задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет за незаконное использование и изготовление продукции с незаконным использованием товарных знаков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, следственная служба минфина грузии
грузия, новости, происшествия, следственная служба минфина грузии

Кустарную фабрику по производству стиральных порошков обнаружили на востоке Грузии

11:12 28.06.2026 (обновлено: 11:42 28.06.2026)
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev / Перейти в фотобанкМоющие и чистящие средства на полках магазина
Моющие и чистящие средства на полках магазина - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2026
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
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В результате следственных действий было изъято 1 325 упаковок стирального порошка, предназначенного для продажи с поддельными товарными знаками известных брендов
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Следственная служба Министерства финансов Грузии задержала двух граждан Турции, которые организовали в Грузии подпольную фабрику по производству стиральных порошков известных брендов, говорится в сообщении ведомства.
Следствие установило, что обвиняемые создали импровизированное предприятие в Квемо-Картли и систематически производили стиральные порошки, которые продавали, незаконно используя товарные знаки известных брендов – ABC, Ariel, Tide и Persil.
В результате следственных действий было изъято 1 325 упаковок стирального порошка, предназначенных для продажи под поддельными товарными знаками известных брендов.
Кроме того, в ходе обыска были обнаружены и изъяты 5 818 пустых упаковок стирального порошка указанных марок, 632 мешка стирального порошка низкого качества, 28 мешков соли, ароматизаторы, красители, а также техническое оборудование для производства и упаковки продукции.
На данном этапе продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению и установлению других лиц, причастных к преступлению, а также по установлению торговых точек, где указанная продукция реализовывалась.
Задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет за незаконное использование и изготовление продукции с незаконным использованием товарных знаков.
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