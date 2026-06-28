https://sputnik-georgia.ru/20260628/mvd-gruzii-razreshilo-aktsii-protesta-v-tbilisi-do-8-iyulya-299373204.html

МВД Грузии разрешило акции протеста в Тбилиси до 8 июля

МВД Грузии разрешило акции протеста в Тбилиси до 8 июля

Sputnik Грузия

Антиправительственные акции будут проходить ежедневно с 19:00 до 00:00 28.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-28T10:06+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии разрешило проведение акций протеста в период до 8 июля, однако ограничило демонстрантов в передвижении. Согласно документу, обнародованному на сайте ведомства, участники акции имеют право протестовать на ступеньках перед фасадом парламента и рядом с ними, но не должны мешать движению пешеходов и автотранспорта. Кроме того, протестующие должны обеспечить соблюдение правил общественной безопасности и не мешать нормальному функционированию государственных органов, предприятий, учреждений и организаций. Антиправительственные акции будут проходить ежедневно с 19:00 до 00:00. Протесты в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей отложить до 2028 года начало переговоров о вступлении страны в ЕС начались акции протеста.Митингующие обвинили правительство в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения. Позже к этому требованию добавились еще два: освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов.Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ ужесточили правила проведения акций, введя запрет на целенаправленное блокирование стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и тротуаров, ношение масок, а также увеличив размеры штрафов и сроки лишения свободы за нарушение этих правил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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