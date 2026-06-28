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Нона Гаприндашвили стала первым обладателем высшей спортивной награды имени Николадзе
Нона Гаприндашвили стала первым обладателем высшей спортивной награды имени Николадзе
Sputnik Грузия
Министр спорта вручил шахматистке награду в день празднования 85-летнего юбилея 28.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-28T13:23+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили стала первым обладателем высшей спортивной награды имени Георгия Николадзе, сообщили в Минспорта. За неоценимый вклад в развитие Грузии и грузинского спорта министр спорта Шалва Гоголадзе вручил шахматистке эту награду в день празднования 85-летнего юбилея. В торжественном мероприятии, прошедшем в Национальном театре имени Ш. Руставели, приняли участие премьер-министр Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе и члены правительства. Нона Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в городе Зугдиди в Западной Грузии. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии, а дальше начался ее мировой взлет. В 1978 году она вошла в историю шахмат, став первой женщиной-гроссмейстером. Нона Гаприндашвили до сих пор играет в шахматы. Она участвует в чемпионатах мира среди ветеранов в возрастной категории старше 65 лет.Георгий Николадзе – один из основоположников организованного спорта в Грузии, основатель спортивного общества "Шевардени", внесшего значительный вклад в развитие физической культуры страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, нона гаприндашвили, шахматы
спорт, грузия, новости, нона гаприндашвили, шахматы
Нона Гаприндашвили стала первым обладателем высшей спортивной награды имени Николадзе
Министр спорта вручил шахматистке награду в день празднования 85-летнего юбилея
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили стала первым обладателем высшей спортивной награды имени Георгия Николадзе, сообщили в Минспорта.
За неоценимый вклад в развитие Грузии и грузинского спорта министр спорта Шалва Гоголадзе вручил шахматистке эту награду в день празднования 85-летнего юбилея.
В торжественном мероприятии, прошедшем в Национальном театре имени Ш. Руставели, приняли участие премьер-министр Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе и члены правительства.
Нона Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в городе Зугдиди в Западной Грузии. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии, а дальше начался ее мировой взлет. В 1978 году она вошла в историю шахмат, став первой женщиной-гроссмейстером.
Нона Гаприндашвили до сих пор играет в шахматы. Она участвует в чемпионатах мира среди ветеранов в возрастной категории старше 65 лет.
Георгий Николадзе – один из основоположников организованного спорта в Грузии, основатель спортивного общества "Шевардени", внесшего значительный вклад в развитие физической культуры страны.