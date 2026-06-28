https://sputnik-georgia.ru/20260628/novaya-programma-dlya-selskogo-khozyaystva-budet-zadeystvovana-v-gruzii-299373980.html

Новая программа для сельского хозяйства будет задействована в Грузии

Новая программа для сельского хозяйства будет задействована в Грузии

Sputnik Грузия

Цель программы – внедрение в агропромышленный сектор современных, эффективных и климатически адаптированных технологий 28.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-28T20:44+0400

2026-06-28T20:44+0400

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министерство сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Агентство развития сельских районов Грузии начнет реализацию новой "Государственной программы финансирования сельского хозяйства" с 1 июля 2026 года. По данным Минсельхоза, новая программа, разработанная для поддержки развитию сельскохозяйственного сектора, представляет собой единый механизм поддержки, охватывающий как первичное производство, так и хранение и переработку сельскохозяйственной продукции. Цель госпрограммы – внедрение в агропромышленный сектор современных, эффективных и климатически адаптированных технологий, которые будут существенно способствовать росту производства, повышению качества продукции и ее соответствию требованиям рынка. Государственная программа предусматривает финансирование выращивания многолетних культур, создание теплиц, устройство и развитие животноводческих и птицеводческих хозяйств. Программа также предусматривает содействие пчеловодству, созданию аквакультурных хозяйств и развития фермерских хозяйств. Предприниматели получат возможность воспользоваться софинансированием предприятий по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, льготным сельскохозяйственным кредитованием, а также мерами поддержки по созданию и модернизации скотобоен (предприятий по убою сельскохозяйственных животных).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, сельское хозяйство, сельское хозяйство грузии, министерство сельского хозяйства грузии