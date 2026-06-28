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Новая программа для сельского хозяйства будет задействована в Грузии
Новая программа для сельского хозяйства будет задействована в Грузии
Sputnik Грузия
Цель программы – внедрение в агропромышленный сектор современных, эффективных и климатически адаптированных технологий 28.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-28T20:44+0400
2026-06-28T20:44+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Агентство развития сельских районов Грузии начнет реализацию новой "Государственной программы финансирования сельского хозяйства" с 1 июля 2026 года. По данным Минсельхоза, новая программа, разработанная для поддержки развитию сельскохозяйственного сектора, представляет собой единый механизм поддержки, охватывающий как первичное производство, так и хранение и переработку сельскохозяйственной продукции. Цель госпрограммы – внедрение в агропромышленный сектор современных, эффективных и климатически адаптированных технологий, которые будут существенно способствовать росту производства, повышению качества продукции и ее соответствию требованиям рынка. Государственная программа предусматривает финансирование выращивания многолетних культур, создание теплиц, устройство и развитие животноводческих и птицеводческих хозяйств. Программа также предусматривает содействие пчеловодству, созданию аквакультурных хозяйств и развития фермерских хозяйств. Предприниматели получат возможность воспользоваться софинансированием предприятий по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, льготным сельскохозяйственным кредитованием, а также мерами поддержки по созданию и модернизации скотобоен (предприятий по убою сельскохозяйственных животных).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, сельское хозяйство, сельское хозяйство грузии, министерство сельского хозяйства грузии
экономика, грузия, новости, сельское хозяйство, сельское хозяйство грузии, министерство сельского хозяйства грузии
Новая программа для сельского хозяйства будет задействована в Грузии
20:44 28.06.2026 (обновлено: 22:40 28.06.2026)
Цель программы – внедрение в агропромышленный сектор современных, эффективных и климатически адаптированных технологий
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Агентство развития сельских районов Грузии начнет реализацию новой "Государственной программы финансирования сельского хозяйства" с 1 июля 2026 года.
По данным Минсельхоза, новая программа, разработанная для поддержки развитию сельскохозяйственного сектора, представляет собой единый механизм поддержки, охватывающий как первичное производство, так и хранение и переработку сельскохозяйственной продукции.
Цель госпрограммы – внедрение в агропромышленный сектор современных, эффективных и климатически адаптированных технологий, которые будут существенно способствовать росту производства, повышению качества продукции и ее соответствию требованиям рынка.
Государственная программа предусматривает финансирование выращивания многолетних культур, создание теплиц, устройство и развитие животноводческих и птицеводческих хозяйств. Программа также предусматривает содействие пчеловодству, созданию аквакультурных хозяйств и развития фермерских хозяйств.
Предприниматели получат возможность воспользоваться софинансированием предприятий по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, льготным сельскохозяйственным кредитованием, а также мерами поддержки по созданию и модернизации скотобоен (предприятий по убою сельскохозяйственных животных).