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Патриарх Грузии благословил абитуриентов перед вступительными экзаменами
Патриарх Грузии благословил абитуриентов перед вступительными экзаменами
Sputnik Грузия
Единые национальные экзамены начнутся 2 июля экзаменом по грузинскому языку и литературе, а завершатся 22 июля экзаменом по физике 28.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III благословил абитуриентов, которым в ближайшие дни предстоит сдавать вступительные экзамены в вузы. Единые национальные экзамены начнутся 2 июля экзаменом по грузинскому языку и литературе, а завершатся 22 июля экзаменом по физике.После богослужения он вручил абитуриентам специальные кресты, посвященные 1700-летию провозглашения христианства государственной религией Грузии. "Дорогие абитуриенты, в этом году ваше поступление совпало с празднованием 1700-летия провозглашения христианства государственной религией в Грузии. В связи с этим вам будут вручены специальные юбилейные кресты как благословение. Пусть они станут для вас источником Божьей милости и благодати. Да благословит и укрепит вас Господь", – отметил Шио III. Патриарх во время проповеди призвал верующих молиться с твердой и искренней верой, подчеркнув, что Бог знает все, видит все, является всемогущим, милосердным и способен исполнить просьбы человека. По словам Патриарха, гордыня отдаляет человека от Бога и становится причиной того, что его молитвы остаются неуслышанными, тогда как смиренным Господь дарует благодать. В 2026 году экзаменационные центры откроются в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури. Как сообщалось ранее, Единые национальные экзамены в 2026 году будут сдавать более 43 тысяч абитуриентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новости, католикос-патриарх всея грузии шио iii, единые национальные экзамены
грузия, общество, новости, католикос-патриарх всея грузии шио iii, единые национальные экзамены
Патриарх Грузии благословил абитуриентов перед вступительными экзаменами
22:35 28.06.2026 (обновлено: 22:49 28.06.2026)
Единые национальные экзамены начнутся 2 июля экзаменом по грузинскому языку и литературе, а завершатся 22 июля экзаменом по физике
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III благословил абитуриентов, которым в ближайшие дни предстоит сдавать вступительные экзамены в вузы.
Единые национальные экзамены начнутся 2 июля экзаменом по грузинскому языку и литературе, а завершатся 22 июля экзаменом по физике.
"Сегодня среди нас находятся молодые люди, которые готовятся к поступлению в высшие учебные заведения и к вступительным экзаменам. Дорогие абитуриенты, благословляю вас с большой любовью, желаю вам Божьей помощи и успехов на экзаменах. Пусть вы успешно их сдадите и поступите в университеты. Помните, что знание – это великое сокровище, которое возвышает человека и дает ему возможность двигаться вперед по жизни", – сказал Шио III.
После богослужения он вручил абитуриентам специальные кресты, посвященные 1700-летию провозглашения христианства государственной религией Грузии.
"Дорогие абитуриенты, в этом году ваше поступление совпало с празднованием 1700-летия провозглашения христианства государственной религией в Грузии. В связи с этим вам будут вручены специальные юбилейные кресты как благословение. Пусть они станут для вас источником Божьей милости и благодати. Да благословит и укрепит вас Господь", – отметил Шио III.
Патриарх во время проповеди призвал верующих молиться с твердой и искренней верой, подчеркнув, что Бог знает все, видит все, является всемогущим, милосердным и способен исполнить просьбы человека.
По словам Патриарха, гордыня отдаляет человека от Бога и становится причиной того, что его молитвы остаются неуслышанными, тогда как смиренным Господь дарует благодать.
В 2026 году экзаменационные центры откроются в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури.
Как сообщалось ранее, Единые национальные экзамены в 2026 году будут сдавать более 43 тысяч абитуриентов.