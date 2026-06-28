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Полиция изъяла оружие, гранаты и наркотики в Западной Грузии

Полиция изъяла оружие, гранаты и наркотики в Западной Грузии

Sputnik Грузия

Задержанному грозит до шести лет тюрьмы 28.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-28T15:40+0400

2026-06-28T15:40+0400

2026-06-28T16:13+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Сотрудники полиции Имерети задержали одного человека по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и наркотических средств, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате обыска в доме и подсобных помещений обвиняемого в качестве вещественных доказательств были изъяты оружие, ручные гранаты, магазины и около 1,2 тысячи патронов для различных типов огнестрельного оружия. В ходе следственных действий также было изъято наркотическое средство бупренорфин. Расследование ведется по статьям 236 и 260 Уголовного кодекса Грузии: "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", а также "Незаконные приобретение или (и) хранение наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Задержанному грозит до шести лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, западная грузия, имерети, мвд грузии, наркопреступления в грузии