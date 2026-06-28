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Полиция изъяла оружие, гранаты и наркотики в Западной Грузии
Полиция изъяла оружие, гранаты и наркотики в Западной Грузии
Sputnik Грузия
Задержанному грозит до шести лет тюрьмы 28.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-28T15:40+0400
2026-06-28T15:40+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Сотрудники полиции Имерети задержали одного человека по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и наркотических средств, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате обыска в доме и подсобных помещений обвиняемого в качестве вещественных доказательств были изъяты оружие, ручные гранаты, магазины и около 1,2 тысячи патронов для различных типов огнестрельного оружия. В ходе следственных действий также было изъято наркотическое средство бупренорфин. Расследование ведется по статьям 236 и 260 Уголовного кодекса Грузии: "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", а также "Незаконные приобретение или (и) хранение наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Задержанному грозит до шести лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, западная грузия, имерети, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Полиция изъяла оружие, гранаты и наркотики в Западной Грузии
15:40 28.06.2026 (обновлено: 16:13 28.06.2026)
Задержанному грозит до шести лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Сотрудники полиции Имерети задержали одного человека по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и наркотических средств, сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате обыска в доме и подсобных помещений обвиняемого в качестве вещественных доказательств были изъяты оружие, ручные гранаты, магазины и около 1,2 тысячи патронов для различных типов огнестрельного оружия.
В ходе следственных действий также было изъято наркотическое средство бупренорфин.
Расследование ведется по статьям 236 и 260 Уголовного кодекса Грузии: "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", а также "Незаконные приобретение или (и) хранение наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ".
Задержанному грозит до шести лет тюрьмы.