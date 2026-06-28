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Поставки картофеля из Грузии в Россию выросли в 44 раза

Поставки картофеля из Грузии в Россию выросли в 44 раза

Sputnik Грузия

В мае российские компании ввезли картофель из Грузии на 395,9 тысячи долларов 28.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-28T14:29+0400

2026-06-28T14:29+0400

2026-06-28T14:29+0400

экономика

грузия

россия

картофель

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Россия в мае резко нарастила закупки картофеля у Грузии – импорт подскочил более чем в 40 раз по сравнению с апрелем, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Так, в мае российские компании ввезли картофель из Грузии на 395,9 тысячи долларов, тогда как в апреле сумма закупок составляла лишь 9 тысяч долларов. Таким образом, импорт вырос в 44 раза за месяц. Помимо этого, в мае Россия ввезла грузинский лук на максимальную за последние два года сумму – 138,9 тысячи долларов. Для сравнения: в марте и апреле сумма импорта не достигала и одной тысячи долларов, а в январе и феврале закупок лука из Грузии не было. Одновременно с этим Россия второй месяц подряд не ввозит помидоры из Грузии: в последний раз закупки были зафиксированы в марте (27,3 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, россия, картофель