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Поставки пшеницы из России в Грузию в мае выросли на 22%

Поставки пшеницы из России в Грузию в мае выросли на 22%

Sputnik Грузия

За май Грузия импортировала из РФ пшеницы на 7,98 миллиона долларов 28.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-28T21:40+0400

2026-06-28T21:40+0400

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экономика

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Поставки пшеницы из России в Грузию за май этого года увеличились на одну пятую по сравнению с предыдущим месяцем, а кукурузы – в 3,2 раза, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.Так, в мае Грузия импортировала из России пшеницу на 7,98 миллиона долларов, что на 22% больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении поставки сократились на 13%.За первые пять месяцев года Грузия закупила российской пшеницы на 33,3 миллиона долларов – на 19% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.Кроме того, в мае выросли поставки в Грузию российской кукурузы – в 3,2 раза по сравнению с апрелем – до 1,3 миллиона долларов. По итогам января-мая стоимость поставок выросла в 3,5 раза – до 4,5 миллиона долларов.Также Россия в мае поставляла в Грузию гречиху (736 тысяч долларов), овес (28 тысяч долларов) и рис (6 тысяч долларов).При этом в мае Россия стала практически единственным поставщиком пшеницы в Грузию: поставки осуществлялись также из Германии, но лишь на 1,6 тысячи долларов. По поставкам кукурузы Россия также заняла первое место. Следом расположились Турция (123 тысячи долларов), Аргентина (28 тысяч долларов) и Египет (23 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, россия, зерно