https://sputnik-georgia.ru/20260628/postavki-pshenitsy-iz-rossii-v-gruziyu-v-mae-vyrosli-na-22-299383955.html
Поставки пшеницы из России в Грузию в мае выросли на 22%
Поставки пшеницы из России в Грузию в мае выросли на 22%
Sputnik Грузия
За май Грузия импортировала из РФ пшеницы на 7,98 миллиона долларов 28.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-28T21:40+0400
2026-06-28T21:40+0400
2026-06-28T22:42+0400
экономика
грузия
россия
зерно
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/11/273152607_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77c9bec685ce914e13b272d3e174cd8c.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Поставки пшеницы из России в Грузию за май этого года увеличились на одну пятую по сравнению с предыдущим месяцем, а кукурузы – в 3,2 раза, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.Так, в мае Грузия импортировала из России пшеницу на 7,98 миллиона долларов, что на 22% больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении поставки сократились на 13%.За первые пять месяцев года Грузия закупила российской пшеницы на 33,3 миллиона долларов – на 19% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.Кроме того, в мае выросли поставки в Грузию российской кукурузы – в 3,2 раза по сравнению с апрелем – до 1,3 миллиона долларов. По итогам января-мая стоимость поставок выросла в 3,5 раза – до 4,5 миллиона долларов.Также Россия в мае поставляла в Грузию гречиху (736 тысяч долларов), овес (28 тысяч долларов) и рис (6 тысяч долларов).При этом в мае Россия стала практически единственным поставщиком пшеницы в Грузию: поставки осуществлялись также из Германии, но лишь на 1,6 тысячи долларов. По поставкам кукурузы Россия также заняла первое место. Следом расположились Турция (123 тысячи долларов), Аргентина (28 тысяч долларов) и Египет (23 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/11/273152607_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_474e93de5d44a876e5c631efa307ddff.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, россия, зерно
экономика, грузия, россия, зерно
Поставки пшеницы из России в Грузию в мае выросли на 22%
21:40 28.06.2026 (обновлено: 22:42 28.06.2026)
За май Грузия импортировала из РФ пшеницы на 7,98 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Поставки пшеницы из России в Грузию за май этого года увеличились на одну пятую по сравнению с предыдущим месяцем, а кукурузы – в 3,2 раза, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.
Так, в мае Грузия импортировала из России пшеницу на 7,98 миллиона долларов, что на 22% больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении поставки сократились на 13%.
За первые пять месяцев года Грузия закупила российской пшеницы на 33,3 миллиона долларов – на 19% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Кроме того, в мае выросли поставки в Грузию российской кукурузы – в 3,2 раза по сравнению с апрелем – до 1,3 миллиона долларов. По итогам января-мая стоимость поставок выросла в 3,5 раза – до 4,5 миллиона долларов.
Также Россия в мае поставляла в Грузию гречиху (736 тысяч долларов), овес (28 тысяч долларов) и рис (6 тысяч долларов).
При этом в мае Россия стала практически единственным поставщиком пшеницы в Грузию: поставки осуществлялись также из Германии, но лишь на 1,6 тысячи долларов. По поставкам кукурузы Россия также заняла первое место. Следом расположились Турция (123 тысячи долларов), Аргентина (28 тысяч долларов) и Египет (23 тысячи долларов).