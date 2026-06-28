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Строительство нового аэропорта в Тбилиси начнется в 2027 году – правительство

Строительство нового аэропорта в Тбилиси начнется в 2027 году – правительство

Sputnik Грузия

Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси 28.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-28T18:54+0400

2026-06-28T18:54+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Строительство нового аэропорта в Тбилиси, на территории бывшего аэродрома Вазиани, начнутся в конце 2027 года, говорится в отчете правительства Грузии. Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт стоимостью примерно 1,3 миллиарда долларов вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта. В июне 2024 года был объявлен тендер на разработку генплана развития нового аэропорта. Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна, заявили ранее власти. Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового современного аэропорта международного класса. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. Для того чтобы Грузия стала региональным авиационным хабом, необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня, заявили в правительстве. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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