СВО: армия России освободила два населенных пункта
© photo: Sputnik / Alexey Mayshev/
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Освобождение населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ, подчеркнули в Минобороны РФ
ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Министерство обороны России сообщило об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки – Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовки в Запорожской, говорится в оперативной сводке военного ведомства.
"Подразделения группировки войск "Восток" смогли продвинуться вглубь обороны противника и освободить населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской области.", – сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.
В сообщении Министерства обороны также указано, что захват населенного пункта позволяет подразделениям группировки "Восток" усилить давление на противника и создать условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области.
Кроме того, в Минобороны РФ уточнили, что силы "Востока" нанесли удары по формированиям противника в районах населенных пунктов Подгавриловка, Кривобоково, Романки, Широкое, Великомихайловка в Днепропетровской области, а также Малиновка, Васиновка и Любицкое в Запорожской области.
В ходе боевых действий было уничтожено более взвода личного состава ВСУ, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей, свыше десяти наземных роботизированных комплексов и 23 гексакоптера типа "Баба-Яга".
По данным Минобороны РФ, потери Вооруженных сил Украины за последние сутки составили 490 человек.
Кроме того, в Минобороны РФ уточнили, что силы "Востока" нанесли удары по формированиям противника в районах населенных пунктов Подгавриловка, Кривобоково, Романки, Широкое, Великомихайловка в Днепропетровской области, а также Малиновка, Васиновка и Любицкое в Запорожской области.
В ходе боевых действий было уничтожено более взвода личного состава ВСУ, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей, свыше десяти наземных роботизированных комплексов и 23 гексакоптера типа "Баба-Яга".
По данным Минобороны РФ, потери Вооруженных сил Украины за последние сутки составили 490 человек.