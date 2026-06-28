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СВО: армия России освободила два населенных пункта
СВО: армия России освободила два населенных пункта
Sputnik Грузия
Освобождение населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ, подчеркнули в Минобороны РФ 28.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-28T16:48+0400
2026-06-28T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Министерство обороны России сообщило об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки – Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовки в Запорожской, говорится в оперативной сводке военного ведомства.В сообщении Министерства обороны также указано, что захват населенного пункта позволяет подразделениям группировки "Восток" усилить давление на противника и создать условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области. Кроме того, в Минобороны РФ уточнили, что силы "Востока" нанесли удары по формированиям противника в районах населенных пунктов Подгавриловка, Кривобоково, Романки, Широкое, Великомихайловка в Днепропетровской области, а также Малиновка, Васиновка и Любицкое в Запорожской области. В ходе боевых действий было уничтожено более взвода личного состава ВСУ, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей, свыше десяти наземных роботизированных комплексов и 23 гексакоптера типа "Баба-Яга". По данным Минобороны РФ, потери Вооруженных сил Украины за последние сутки составили 490 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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россия, политика, украина, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, политика, украина, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины

СВО: армия России освободила два населенных пункта

16:48 28.06.2026
© photo: Sputnik / Alexey Mayshev / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2026
© photo: Sputnik / Alexey Mayshev
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Освобождение населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ, подчеркнули в Минобороны РФ
ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Министерство обороны России сообщило об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки – Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовки в Запорожской, говорится в оперативной сводке военного ведомства.
"Подразделения группировки войск "Восток" смогли продвинуться вглубь обороны противника и освободить населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской области.", – сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.
В сообщении Министерства обороны также указано, что захват населенного пункта позволяет подразделениям группировки "Восток" усилить давление на противника и создать условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области.

Кроме того, в Минобороны РФ уточнили, что силы "Востока" нанесли удары по формированиям противника в районах населенных пунктов Подгавриловка, Кривобоково, Романки, Широкое, Великомихайловка в Днепропетровской области, а также Малиновка, Васиновка и Любицкое в Запорожской области.

В ходе боевых действий было уничтожено более взвода личного состава ВСУ, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей, свыше десяти наземных роботизированных комплексов и 23 гексакоптера типа "Баба-Яга".

По данным Минобороны РФ, потери Вооруженных сил Украины за последние сутки составили 490 человек.
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