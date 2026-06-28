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Турция готова провести новый раунд переговоров между делегации Россией и Украиной
Турция готова провести новый раунд переговоров между делегации Россией и Украиной
Sputnik Грузия
Анкара выступает за скорейшее завершение украинского конфликта через диалог 28.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-28T12:18+0400
2026-06-28T12:18+0400
2026-06-28T12:18+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Турция готова принять делегации России и Украины для проведения нового раунда переговоров, заявил глава МИД страны Хакан Фидан.По его словам, Анкара выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта дипломатическим путем и рассчитывает на продолжение диалога между сторонами.Мирные переговоры были прерваны по инициативе Украины, подчеркивал ранее Путин. Москва готова к переговорам с Киевом на базе договоренностей Анкориджа, Стамбула и реалий на земле, отмечал президент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, политика, украина, турция, россия, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, украина, турция, россия, обострение ситуации вокруг украины
Турция готова провести новый раунд переговоров между делегации Россией и Украиной
Анкара выступает за скорейшее завершение украинского конфликта через диалог
ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Турция готова принять делегации России и Украины для проведения нового раунда переговоров, заявил глава МИД страны Хакан Фидан.
"Мы хотим, чтобы российско-украинская война завершилась как можно скорее путем диалога и на основе международного права. На нынешнем этапе мы видим, что в дипломатическом процессе наступил застой, боевые действия набрали темп, а стороны сосредоточились на стремлении достичь успехов на поле боя", – заявил Фидан.
По его словам, Анкара выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта дипломатическим путем и рассчитывает на продолжение диалога между сторонами.
Мирные переговоры были прерваны по инициативе Украины, подчеркивал ранее Путин. Москва готова к переговорам с Киевом на базе договоренностей Анкориджа, Стамбула и реалий на земле, отмечал президент.