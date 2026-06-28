https://sputnik-georgia.ru/20260628/turtsiya-gotova-provesti-novyy-raund-peregovorov-mezhdu-delegatsii-rossiey-i-ukrainoy-299378939.html

Турция готова провести новый раунд переговоров между делегации Россией и Украиной

Турция готова провести новый раунд переговоров между делегации Россией и Украиной

Sputnik Грузия

Анкара выступает за скорейшее завершение украинского конфликта через диалог 28.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-28T12:18+0400

2026-06-28T12:18+0400

2026-06-28T12:18+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Турция готова принять делегации России и Украины для проведения нового раунда переговоров, заявил глава МИД страны Хакан Фидан.По его словам, Анкара выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта дипломатическим путем и рассчитывает на продолжение диалога между сторонами.Мирные переговоры были прерваны по инициативе Украины, подчеркивал ранее Путин. Москва готова к переговорам с Киевом на базе договоренностей Анкориджа, Стамбула и реалий на земле, отмечал президент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, политика, украина, турция, россия, обострение ситуации вокруг украины