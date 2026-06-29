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Четыре человека задержаны в Грузии за наркотики и психотропные вещества
Четыре человека задержаны в Грузии за наркотики и психотропные вещества
Sputnik Грузия
Задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических веществ в особо крупном размере 29.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-29T16:56+0400
2026-06-29T16:56+0400
2026-06-29T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Крупная партия различных наркотических и психотропных веществ изъята в Грузии сотрудниками Центральной криминальной полиции. Четверым задержанным по делу грозит бессрочное заключение, сообщается на сайте МВД.По информации ведомства, в результате личного обыска обвиняемых, а также обыска их транспортных средств и квартир сотрудники правоохранительных органов изъяли особо крупную партию наркотиков и психотропных веществ, предназначенных для последующего сбыта. Среди изъятого – около одного килограмма MDMA, до полукилограмма альфа-PVP, а также мефедрон, кокаин, метадон, ЛСД и кетамин.Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков.Задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. Им грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Четыре человека задержаны в Грузии за наркотики и психотропные вещества
Задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических веществ в особо крупном размере
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Крупная партия различных наркотических и психотропных веществ изъята в Грузии сотрудниками Центральной криминальной полиции. Четверым задержанным по делу грозит бессрочное заключение, сообщается на сайте МВД.
По информации ведомства, в результате личного обыска обвиняемых, а также обыска их транспортных средств и квартир сотрудники правоохранительных органов изъяли особо крупную партию наркотиков и психотропных веществ, предназначенных для последующего сбыта.
Среди изъятого – около одного килограмма MDMA, до полукилограмма альфа-PVP, а также мефедрон, кокаин, метадон, ЛСД и кетамин.
Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков.
Задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. Им грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.