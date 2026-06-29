https://sputnik-georgia.ru/20260629/dzhabishvili-o-rossii-i-gruzii-ekonomika-bez-diplomatii-rano-ili-pozdno-upretsya-v-potolok-299395742.html

Джабишвили о России и Грузии: экономика без дипломатии рано или поздно упрется в потолок

Джабишвили о России и Грузии: экономика без дипломатии рано или поздно упрется в потолок

Sputnik Грузия

Несмотря на рост товарооборота, развитие туризма и гуманитарных связей, отсутствие дипломатических отношений между Россией и Грузией остается главным... 29.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-29T16:43+0400

2026-06-29T16:43+0400

2026-06-29T16:43+0400

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Экономические успехи не могут бесконечно компенсировать политический вакуум, считает журналист-международник Георгий Джабишвили.В интервью Sputnik Грузия он рассказал, какие проблемы отсутствие дипотношений создает для граждан двух стран, почему, по его мнению, процесс их восстановления затягивается и какие шаги могли бы предпринять Москва и Тбилиси для начала полноценного политического диалога.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, грузия, видео