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Джабишвили о России и Грузии: экономика без дипломатии рано или поздно упрется в потолок
Джабишвили о России и Грузии: экономика без дипломатии рано или поздно упрется в потолок
Sputnik Грузия
Несмотря на рост товарооборота, развитие туризма и гуманитарных связей, отсутствие дипломатических отношений между Россией и Грузией остается главным... 29.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-29T16:43+0400
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Экономические успехи не могут бесконечно компенсировать политический вакуум, считает журналист-международник Георгий Джабишвили.В интервью Sputnik Грузия он рассказал, какие проблемы отсутствие дипотношений создает для граждан двух стран, почему, по его мнению, процесс их восстановления затягивается и какие шаги могли бы предпринять Москва и Тбилиси для начала полноценного политического диалога.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, грузия, видео
Джабишвили о России и Грузии: экономика без дипломатии рано или поздно упрется в потолок
Несмотря на рост товарооборота, развитие туризма и гуманитарных связей, отсутствие дипломатических отношений между Россией и Грузией остается главным ограничителем дальнейшего сотрудничества.
Экономические успехи не могут бесконечно компенсировать политический вакуум, считает журналист-международник Георгий Джабишвили.
В интервью Sputnik Грузия он рассказал, какие проблемы отсутствие дипотношений создает для граждан двух стран, почему, по его мнению, процесс их восстановления затягивается и какие шаги могли бы предпринять Москва и Тбилиси для начала полноценного политического диалога.