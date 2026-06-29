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Готова ли Грузия к росту числа электромобилей? - видео

Готова ли Грузия к росту числа электромобилей? - видео

Sputnik Грузия

В Грузии с каждым годом растет число электромобилей. Но насколько готова к этому страна? 29.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-29T17:10+0400

2026-06-29T17:10+0400

2026-06-29T17:10+0400

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Инфраструктура городов и населенных пунктов постепенно меняется. Появляется все больше станций для зарядки электромобилей. Для тех, кто поставит обычный автомобиль на место для электрокара, предусмотрены штрафы.В настоящее время в Грузии зарегистрировано около семнадцати тысяч электромобилей. На фоне более двух миллионов машин в стране кажется, что электрокаров мало, но их число стремительно растет.Среди электромобилей популярнее всего машины из Китая. Они дешевле, технологичны, оснащены современной электроникой. Успешно конкурировать с “европейцами” и “американцами" им позволяет их стоимость.

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