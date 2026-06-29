Грузинские эксперты: о вызовах и политических шансах для Кавказа – фото
Круглый стол газеты "Свободная Грузия", в котором приняли участие политологи и эксперты, состоялся в Тбилиси.
Круглый стол газеты "Свободная Грузия", в котором приняли участие политологи и эксперты, состоялся в Тбилиси.
Мероприятие провел главный редактор газеты "Свободная Грузия" Тато Ласхишвили.
Мероприятие провел главный редактор газеты "Свободная Грузия" Тато Ласхишвили.
Участники встречи обменялись мнениями по разным вопросам и проблемам: от нерешенных конфликтов, политической нестабильности до угроз для экологии региона.
Участники встречи обменялись мнениями по разным вопросам и проблемам: от нерешенных конфликтов, политической нестабильности до угроз для экологии региона.
Эксперт-психолог Мариам Майсурадзе обозначила общую рамку: глобальные процессы, влияющие на Кавказ, делятся на внешние и внутренние. Внешние вызваны перераспределением мирового влияния между США, Россией и Китаем, и в этой борьбе Европа, Украина и другие регионы выступают скорее инструментами, а не самостоятельными игроками.
Эксперт-психолог Мариам Майсурадзе обозначила общую рамку: глобальные процессы, влияющие на Кавказ, делятся на внешние и внутренние. Внешние вызваны перераспределением мирового влияния между США, Россией и Китаем, и в этой борьбе Европа, Украина и другие регионы выступают скорее инструментами, а не самостоятельными игроками.
"Кавказский регион, хотим мы того или нет, задает собой такую точку, где сходится очень много интересов – не только в смысле государственных ресурсов, но и самого географического положения", – говорит Майсурадзе.
"Кавказский регион, хотим мы того или нет, задает собой такую точку, где сходится очень много интересов – не только в смысле государственных ресурсов, но и самого географического положения", – говорит Майсурадзе.
Юрист-международник Симон Киладзе сосредоточился на практических вызовах, которые остаются в тени больших геополитических дискуссий.
Юрист-международник Симон Киладзе сосредоточился на практических вызовах, которые остаются в тени больших геополитических дискуссий.
Первый из них – нерешенность пограничных вопросов. По его словам, ни одна из трех стран Южного Кавказа не имеет урегулированных границ в полном смысле слова. Грузия находится в наиболее уязвимом положении: нет договоров ни с Россией, ни с Арменией, ни с Азербайджаном – исключение составляет лишь договор с Турцией по Карсскому соглашению.
Первый из них – нерешенность пограничных вопросов. По его словам, ни одна из трех стран Южного Кавказа не имеет урегулированных границ в полном смысле слова. Грузия находится в наиболее уязвимом положении: нет договоров ни с Россией, ни с Арменией, ни с Азербайджаном – исключение составляет лишь договор с Турцией по Карсскому соглашению.
"Государство – это территория и граница. Пока эта граница не урегулирована, это постоянный источник нестабильности", – считает Киладзе.
"Государство – это территория и граница. Пока эта граница не урегулирована, это постоянный источник нестабильности", – считает Киладзе.
Политолог, кавказовед Мамука Арешидзе обратил особое внимание на парадоксальность ситуации с российско-грузинскими отношениями.
Политолог, кавказовед Мамука Арешидзе обратил особое внимание на парадоксальность ситуации с российско-грузинскими отношениями.
Арешидзе дал оценку политике России на Южном Кавказе в целом: по его убеждению, она была провальной начиная с 1990-х годов и остается таковой по сей день.
"Конфликтная политика – замораживание конфликтов с целью сохранить рычаги влияния – не принесла ни России, ни региону ничего хорошего. Я не знаю ни одной силы в мире, которая действительно хотела бы урегулирования этих конфликтов. Все – и с Запада, и с Востока – были ориентированы именно на заморозку", – заявил он.
Арешидзе дал оценку политике России на Южном Кавказе в целом: по его убеждению, она была провальной начиная с 1990-х годов и остается таковой по сей день.
"Конфликтная политика – замораживание конфликтов с целью сохранить рычаги влияния – не принесла ни России, ни региону ничего хорошего. Я не знаю ни одной силы в мире, которая действительно хотела бы урегулирования этих конфликтов. Все – и с Запада, и с Востока – были ориентированы именно на заморозку", – заявил он.
Политолог, конфликтолог Бадри Начкебия предложил расширенное понимание самого региона: по его мнению, говорить о Южном Кавказе вне контекста Северного Кавказа, Турции и Ирана – значит заведомо упрощать картину. Именно под это расширенное понимание и была создана формула "3+3".
Политолог, конфликтолог Бадри Начкебия предложил расширенное понимание самого региона: по его мнению, говорить о Южном Кавказе вне контекста Северного Кавказа, Турции и Ирана – значит заведомо упрощать картину. Именно под это расширенное понимание и была создана формула "3+3".
Главным новым фактором Начкебия назвал Иран. По его оценке, итог нынешнего конфликта таков: Иран не одержал победы, но и не потерпел поражения.
"Иран показал, что в технологическом отношении он находится на высоком уровне. Его интересы больше нельзя игнорировать. И я вижу, что антииранская риторика среди азербайджанских коллег резко изменилась в последнее время", – сказал Начкебия.
Главным новым фактором Начкебия назвал Иран. По его оценке, итог нынешнего конфликта таков: Иран не одержал победы, но и не потерпел поражения.
"Иран показал, что в технологическом отношении он находится на высоком уровне. Его интересы больше нельзя игнорировать. И я вижу, что антииранская риторика среди азербайджанских коллег резко изменилась в последнее время", – сказал Начкебия.
Отдельно Начкебия остановился на проекте строительства порта Анаклия как точке потенциального совпадения интересов нескольких сторон – Китая, Грузии, России и Абхазии. По его словам, когда в рамках программы "Китайская панорама" обсуждались перспективы Анаклия, на эту идею откликнулась даже бизнес-ассоциация Ткварчельского района Абхазии – с готовностью участвовать в поставках материалов для строительства.
Отдельно Начкебия остановился на проекте строительства порта Анаклия как точке потенциального совпадения интересов нескольких сторон – Китая, Грузии, России и Абхазии. По его словам, когда в рамках программы "Китайская панорама" обсуждались перспективы Анаклия, на эту идею откликнулась даже бизнес-ассоциация Ткварчельского района Абхазии – с готовностью участвовать в поставках материалов для строительства.
Редактор газеты "Врастан" Ван Байбурт подошел к теме через исторический и психологический угол зрения.
Проведя параллель с падением Византии в 1453 году, он заметил: тогда, как и сейчас, крупные державы были увлечены борьбой друг с другом – и не заметили, как сверхдержава исчезла с карты земли.
Редактор газеты "Врастан" Ван Байбурт подошел к теме через исторический и психологический угол зрения.
Проведя параллель с падением Византии в 1453 году, он заметил: тогда, как и сейчас, крупные державы были увлечены борьбой друг с другом – и не заметили, как сверхдержава исчезла с карты земли.
"Вся Европа была против Византии, и православная Россия тоже не поспешила на помощь. Посмотрите, что появилось у брюха Европы. Те, кто хочет изменить карту Кавказа, существуют и сегодня – и не скрывают этого", – говорит Байбурт.
"Вся Европа была против Византии, и православная Россия тоже не поспешила на помощь. Посмотрите, что появилось у брюха Европы. Те, кто хочет изменить карту Кавказа, существуют и сегодня – и не скрывают этого", – говорит Байбурт.