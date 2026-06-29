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https://sputnik-georgia.ru/20260629/gruzinskie-eksperty-o-vyzovakh-i-politicheskikh-shansakh-dlya-kavkaza---foto-299390400.html
Грузинские эксперты: о вызовах и политических шансах для Кавказа – фото
Грузинские эксперты: о вызовах и политических шансах для Кавказа – фото
Sputnik Грузия
В Тбилиси состоялся круглый стол "Кавказский регион: вчера, сегодня, завтра", который собрал политологов, экспертов и журналистов 29.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-29T14:19+0400
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Участники встречи обсудили будущее Южного Кавказа. Мероприятие провел главный редактор газеты "Свободная Грузия" Тато Ласхишвили.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, экспертное мнение, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, экспертное мнение, фото

Грузинские эксперты: о вызовах и политических шансах для Кавказа – фото

14:19 29.06.2026 (обновлено: 14:25 29.06.2026)
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В Тбилиси состоялся круглый стол "Кавказский регион: вчера, сегодня, завтра", который собрал политологов, экспертов и журналистов
Участники встречи обсудили будущее Южного Кавказа. Мероприятие провел главный редактор газеты "Свободная Грузия" Тато Ласхишвили.
© photo: Sputnik / Stringer

Круглый стол газеты "Свободная Грузия", в котором приняли участие политологи и эксперты, состоялся в Тбилиси.

Круглый стол газеты &quot;Свободная Грузия&quot;, в котором приняли участие политологи и эксперты, состоялся в Тбилиси. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Круглый стол газеты "Свободная Грузия", в котором приняли участие политологи и эксперты, состоялся в Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Мероприятие провел главный редактор газеты "Свободная Грузия" Тато Ласхишвили.

Мероприятие провел главный редактор газеты &quot;Свободная Грузия&quot; Тато Ласхишвили. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Мероприятие провел главный редактор газеты "Свободная Грузия" Тато Ласхишвили.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники встречи обменялись мнениями по разным вопросам и проблемам: от нерешенных конфликтов, политической нестабильности до угроз для экологии региона.

Участники встречи обменялись мнениями по разным вопросам и проблемам: от нерешенных конфликтов, политической нестабильности до угроз для экологии региона. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Участники встречи обменялись мнениями по разным вопросам и проблемам: от нерешенных конфликтов, политической нестабильности до угроз для экологии региона.

© photo: Sputnik / Stringer

Эксперт-психолог Мариам Майсурадзе обозначила общую рамку: глобальные процессы, влияющие на Кавказ, делятся на внешние и внутренние. Внешние вызваны перераспределением мирового влияния между США, Россией и Китаем, и в этой борьбе Европа, Украина и другие регионы выступают скорее инструментами, а не самостоятельными игроками.

Эксперт-психолог Мариам Майсурадзе обозначила общую рамку: глобальные процессы, влияющие на Кавказ, делятся на внешние и внутренние. Внешние вызваны перераспределением мирового влияния между США, Россией и Китаем, и в этой борьбе Европа, Украина и другие регионы выступают скорее инструментами, а не самостоятельными игроками. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Эксперт-психолог Мариам Майсурадзе обозначила общую рамку: глобальные процессы, влияющие на Кавказ, делятся на внешние и внутренние. Внешние вызваны перераспределением мирового влияния между США, Россией и Китаем, и в этой борьбе Европа, Украина и другие регионы выступают скорее инструментами, а не самостоятельными игроками.

© photo: Sputnik / Stringer

"Кавказский регион, хотим мы того или нет, задает собой такую точку, где сходится очень много интересов – не только в смысле государственных ресурсов, но и самого географического положения", – говорит Майсурадзе.

&quot;Кавказский регион, хотим мы того или нет, задает собой такую точку, где сходится очень много интересов – не только в смысле государственных ресурсов, но и самого географического положения&quot;, – говорит Майсурадзе. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

"Кавказский регион, хотим мы того или нет, задает собой такую точку, где сходится очень много интересов – не только в смысле государственных ресурсов, но и самого географического положения", – говорит Майсурадзе.

© photo: Sputnik / Stringer

Юрист-международник Симон Киладзе сосредоточился на практических вызовах, которые остаются в тени больших геополитических дискуссий.

Юрист-международник Симон Киладзе сосредоточился на практических вызовах, которые остаются в тени больших геополитических дискуссий. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Юрист-международник Симон Киладзе сосредоточился на практических вызовах, которые остаются в тени больших геополитических дискуссий.

© photo: Sputnik / Stringer

Первый из них – нерешенность пограничных вопросов. По его словам, ни одна из трех стран Южного Кавказа не имеет урегулированных границ в полном смысле слова. Грузия находится в наиболее уязвимом положении: нет договоров ни с Россией, ни с Арменией, ни с Азербайджаном – исключение составляет лишь договор с Турцией по Карсскому соглашению.

Первый из них – нерешенность пограничных вопросов. По его словам, ни одна из трех стран Южного Кавказа не имеет урегулированных границ в полном смысле слова. Грузия находится в наиболее уязвимом положении: нет договоров ни с Россией, ни с Арменией, ни с Азербайджаном – исключение составляет лишь договор с Турцией по Карсскому соглашению. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Первый из них – нерешенность пограничных вопросов. По его словам, ни одна из трех стран Южного Кавказа не имеет урегулированных границ в полном смысле слова. Грузия находится в наиболее уязвимом положении: нет договоров ни с Россией, ни с Арменией, ни с Азербайджаном – исключение составляет лишь договор с Турцией по Карсскому соглашению.

© photo: Sputnik / Stringer

"Государство – это территория и граница. Пока эта граница не урегулирована, это постоянный источник нестабильности", – считает Киладзе.

&quot;Государство – это территория и граница. Пока эта граница не урегулирована, это постоянный источник нестабильности&quot;, – считает Киладзе. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

"Государство – это территория и граница. Пока эта граница не урегулирована, это постоянный источник нестабильности", – считает Киладзе.

© photo: Sputnik / Stringer

Политолог, кавказовед Мамука Арешидзе обратил особое внимание на парадоксальность ситуации с российско-грузинскими отношениями.

Политолог, кавказовед Мамука Арешидзе обратил особое внимание на парадоксальность ситуации с российско-грузинскими отношениями. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Политолог, кавказовед Мамука Арешидзе обратил особое внимание на парадоксальность ситуации с российско-грузинскими отношениями.

© photo: Sputnik / Stringer

Арешидзе дал оценку политике России на Южном Кавказе в целом: по его убеждению, она была провальной начиная с 1990-х годов и остается таковой по сей день.

"Конфликтная политика – замораживание конфликтов с целью сохранить рычаги влияния – не принесла ни России, ни региону ничего хорошего. Я не знаю ни одной силы в мире, которая действительно хотела бы урегулирования этих конфликтов. Все – и с Запада, и с Востока – были ориентированы именно на заморозку", – заявил он.

Арешидзе дал оценку политике России на Южном Кавказе в целом: по его убеждению, она была провальной начиная с 1990-х годов и остается таковой по сей день.&quot;Конфликтная политика – замораживание конфликтов с целью сохранить рычаги влияния – не принесла ни России, ни региону ничего хорошего. Я не знаю ни одной силы в мире, которая действительно хотела бы урегулирования этих конфликтов. Все – и с Запада, и с Востока – были ориентированы именно на заморозку&quot;, – заявил он. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Арешидзе дал оценку политике России на Южном Кавказе в целом: по его убеждению, она была провальной начиная с 1990-х годов и остается таковой по сей день.

"Конфликтная политика – замораживание конфликтов с целью сохранить рычаги влияния – не принесла ни России, ни региону ничего хорошего. Я не знаю ни одной силы в мире, которая действительно хотела бы урегулирования этих конфликтов. Все – и с Запада, и с Востока – были ориентированы именно на заморозку", – заявил он.

© photo: Sputnik / Stringer

Политолог, конфликтолог Бадри Начкебия предложил расширенное понимание самого региона: по его мнению, говорить о Южном Кавказе вне контекста Северного Кавказа, Турции и Ирана – значит заведомо упрощать картину. Именно под это расширенное понимание и была создана формула "3+3".

Политолог, конфликтолог Бадри Начкебия предложил расширенное понимание самого региона: по его мнению, говорить о Южном Кавказе вне контекста Северного Кавказа, Турции и Ирана – значит заведомо упрощать картину. Именно под это расширенное понимание и была создана формула &quot;3+3&quot;. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Политолог, конфликтолог Бадри Начкебия предложил расширенное понимание самого региона: по его мнению, говорить о Южном Кавказе вне контекста Северного Кавказа, Турции и Ирана – значит заведомо упрощать картину. Именно под это расширенное понимание и была создана формула "3+3".

© photo: Sputnik / Stringer

Главным новым фактором Начкебия назвал Иран. По его оценке, итог нынешнего конфликта таков: Иран не одержал победы, но и не потерпел поражения.

"Иран показал, что в технологическом отношении он находится на высоком уровне. Его интересы больше нельзя игнорировать. И я вижу, что антииранская риторика среди азербайджанских коллег резко изменилась в последнее время", – сказал Начкебия.

Главным новым фактором Начкебия назвал Иран. По его оценке, итог нынешнего конфликта таков: Иран не одержал победы, но и не потерпел поражения.&quot;Иран показал, что в технологическом отношении он находится на высоком уровне. Его интересы больше нельзя игнорировать. И я вижу, что антииранская риторика среди азербайджанских коллег резко изменилась в последнее время&quot;, – сказал Начкебия. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Главным новым фактором Начкебия назвал Иран. По его оценке, итог нынешнего конфликта таков: Иран не одержал победы, но и не потерпел поражения.

"Иран показал, что в технологическом отношении он находится на высоком уровне. Его интересы больше нельзя игнорировать. И я вижу, что антииранская риторика среди азербайджанских коллег резко изменилась в последнее время", – сказал Начкебия.

© photo: Sputnik / Stringer

Отдельно Начкебия остановился на проекте строительства порта Анаклия как точке потенциального совпадения интересов нескольких сторон – Китая, Грузии, России и Абхазии. По его словам, когда в рамках программы "Китайская панорама" обсуждались перспективы Анаклия, на эту идею откликнулась даже бизнес-ассоциация Ткварчельского района Абхазии – с готовностью участвовать в поставках материалов для строительства.

Отдельно Начкебия остановился на проекте строительства порта Анаклия как точке потенциального совпадения интересов нескольких сторон – Китая, Грузии, России и Абхазии. По его словам, когда в рамках программы &quot;Китайская панорама&quot; обсуждались перспективы Анаклия, на эту идею откликнулась даже бизнес-ассоциация Ткварчельского района Абхазии – с готовностью участвовать в поставках материалов для строительства. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Отдельно Начкебия остановился на проекте строительства порта Анаклия как точке потенциального совпадения интересов нескольких сторон – Китая, Грузии, России и Абхазии. По его словам, когда в рамках программы "Китайская панорама" обсуждались перспективы Анаклия, на эту идею откликнулась даже бизнес-ассоциация Ткварчельского района Абхазии – с готовностью участвовать в поставках материалов для строительства.

© photo: Sputnik / Stringer

Редактор газеты "Врастан" Ван Байбурт подошел к теме через исторический и психологический угол зрения.

Проведя параллель с падением Византии в 1453 году, он заметил: тогда, как и сейчас, крупные державы были увлечены борьбой друг с другом – и не заметили, как сверхдержава исчезла с карты земли.

Редактор газеты &quot;Врастан&quot; Ван Байбурт подошел к теме через исторический и психологический угол зрения.Проведя параллель с падением Византии в 1453 году, он заметил: тогда, как и сейчас, крупные державы были увлечены борьбой друг с другом – и не заметили, как сверхдержава исчезла с карты земли. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Редактор газеты "Врастан" Ван Байбурт подошел к теме через исторический и психологический угол зрения.

Проведя параллель с падением Византии в 1453 году, он заметил: тогда, как и сейчас, крупные державы были увлечены борьбой друг с другом – и не заметили, как сверхдержава исчезла с карты земли.

© photo: Sputnik / Stringer

"Вся Европа была против Византии, и православная Россия тоже не поспешила на помощь. Посмотрите, что появилось у брюха Европы. Те, кто хочет изменить карту Кавказа, существуют и сегодня – и не скрывают этого", – говорит Байбурт.

&quot;Вся Европа была против Византии, и православная Россия тоже не поспешила на помощь. Посмотрите, что появилось у брюха Европы. Те, кто хочет изменить карту Кавказа, существуют и сегодня – и не скрывают этого&quot;, – говорит Байбурт. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

"Вся Европа была против Византии, и православная Россия тоже не поспешила на помощь. Посмотрите, что появилось у брюха Европы. Те, кто хочет изменить карту Кавказа, существуют и сегодня – и не скрывают этого", – говорит Байбурт.

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