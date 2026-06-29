Грузинские эксперты: о вызовах и политических шансах для Кавказа – фото

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Арешидзе дал оценку политике России на Южном Кавказе в целом: по его убеждению, она была провальной начиная с 1990-х годов и остается таковой по сей день.

"Конфликтная политика – замораживание конфликтов с целью сохранить рычаги влияния – не принесла ни России, ни региону ничего хорошего. Я не знаю ни одной силы в мире, которая действительно хотела бы урегулирования этих конфликтов. Все – и с Запада, и с Востока – были ориентированы именно на заморозку", – заявил он.