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Грузия и Казахстан установили стратегическое партнерство

Грузия и Казахстан установили стратегическое партнерство

Sputnik Грузия

В рамках визита Токаев наградил Кобахидзе орденом Дружбы I степени 29.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-29T20:18+0400

2026-06-29T20:18+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Грузия и Казахстан подписали Декларацию о стратегическом партнерстве, сообщила пресс-служба администрации правительства Грузии. Документ, согласно которой отношения между двумя странами переходят на уровень стратегического партнерства, был подписана премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым в Астане. Кроме того, в рамках визита грузинской делегации во главе с премьер-министром в Казахстан были подписаны меморандумы о взаимопонимании в области сотрудничества в сфере культуры, информационных технологий и туризма между профильными ведомствами Грузии и Казахстана.Также в рамках визита Токаев наградил Кобахидзе орденом Дружбы I степени. "Этот орден свидетельствует об особой дружбе, существующей между нашими двумя странами и народами. Мы гордимся этой крепкой дружбой и партнерством. Мы высоко ценим тесные отношения между нашими странами и народами и полны решимости сделать все возможное для дальнейшего укрепления этой дружбы", – заявил Кобахидзе.По его словам, Грузию и Казахстан связывают прекрасные политические отношения. Глава грузинского правительства поблагодарил президента Казахстана за его особый личный вклад в развитие отношений между странами. Грузия и Казахстан Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет остается одним из крупных инвесторов в экономику Грузии, вкладывая средства в энергетику и туризм. По инициативе посольства Казахстана в Грузии в марте 2021 года в Тбилиси было учреждено Казахстанско-Грузинское экономическое объединение. Его цель – содействие инвестиционному и торговому сотрудничеству между двумя странами, а также развитию туризма и культурных связей. Учредителями объединения стали компании, созданные и работающие в Грузии с привлечением казахстанского капитала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, политика, казахстан, ираклий кобахидзе