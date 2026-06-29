https://sputnik-georgia.ru/20260629/gruziya-na-20-uvelichila-import-rossiyskoy-vodki-299385453.html

Грузия на 20% увеличила импорт российской водки

Грузия на 20% увеличила импорт российской водки

Sputnik Грузия

Суммарно за первые пять месяцев этого года Грузия импортировала из РФ водки на 2,6 миллиона долларов 29.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-29T15:55+0400

2026-06-29T15:55+0400

2026-06-29T15:55+0400

экономика

грузия

водка

россия

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Поставки водки из России в Грузию в январе-мае этого года выросли на пятую часть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.Так, суммарно за первые пять месяцев этого года Грузия импортировала из РФ водки на 2,6 миллиона долларов, что на 20% больше, чем за такой же период прошлого года. При этом в мае, по сравнению с апрелем, стоимость грузинского импорта сократилась до минимальных с января 431 тысячи долларов. В годовом выражении поставки увеличились на 30,5%. С января по май Грузия приобретала водку в 22 странах. Россия среди них заняла первое место с заметным отрывом. В пятерку также вошли Финляндия (1,4 миллиона долларов), Латвия (1,2 миллиона), Украина (1,04 миллиона) и Белоруссия (578 тысяч).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, водка, россия