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Грузия назначила нового посла в Израиле
Грузия назначила нового посла в Израиле
Sputnik Грузия
В разные годы Двали также работал чрезвычайным и полномочным посланником Грузии в Великобритании и Северной Ирландии, старшим советником посольства Грузии в... 29.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-29T18:12+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Новым чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Израиле назначен Бека Двали, сообщили в пресс-службе МВД. Двали имеет многолетний опыт работы как в центральном аппарате внешнеполитического ведомства, так и в дипломатических представительствах страны за рубежом. С 2022 года он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Австралии. В 2012–2022 годах был послом Грузии в Южно-Африканской Республике. В разные годы Двали также работал чрезвычайным и полномочным посланником Грузии в Великобритании и Северной Ирландии, старшим советником посольства Грузии в США, заместителем директора департамента евроинтеграции МИД, а также возглавлял управление ООН в департаменте международных организаций Министерства иностранных дел. Бека Двали имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Ранее пост посла в Израиле занимал Заза Канделаки. Согласно Конституции, назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств президент Грузии по представлению правительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, израиль, бека двали, мид грузии
грузия, новости, политика, израиль, бека двали, мид грузии
Грузия назначила нового посла в Израиле
В разные годы Двали также работал чрезвычайным и полномочным посланником Грузии в Великобритании и Северной Ирландии, старшим советником посольства Грузии в США
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Новым чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Израиле назначен Бека Двали, сообщили в пресс-службе МВД.
Двали имеет многолетний опыт работы как в центральном аппарате внешнеполитического ведомства, так и в дипломатических представительствах страны за рубежом.
С 2022 года он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Австралии. В 2012–2022 годах был послом Грузии в Южно-Африканской Республике.
В разные годы Двали также работал чрезвычайным и полномочным посланником Грузии в Великобритании и Северной Ирландии, старшим советником посольства Грузии в США, заместителем директора департамента евроинтеграции МИД, а также возглавлял управление ООН в департаменте международных организаций Министерства иностранных дел.
Бека Двали имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Ранее пост посла в Израиле занимал Заза Канделаки.
Согласно Конституции, назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств президент Грузии по представлению правительства.