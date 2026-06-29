https://sputnik-georgia.ru/20260629/gruziya-naznachila-novogo-posla-v-izraile-299395548.html

Грузия назначила нового посла в Израиле

Грузия назначила нового посла в Израиле

Sputnik Грузия

В разные годы Двали также работал чрезвычайным и полномочным посланником Грузии в Великобритании и Северной Ирландии, старшим советником посольства Грузии в... 29.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-29T18:12+0400

2026-06-29T18:12+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Новым чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Израиле назначен Бека Двали, сообщили в пресс-службе МВД. Двали имеет многолетний опыт работы как в центральном аппарате внешнеполитического ведомства, так и в дипломатических представительствах страны за рубежом. С 2022 года он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Австралии. В 2012–2022 годах был послом Грузии в Южно-Африканской Республике. В разные годы Двали также работал чрезвычайным и полномочным посланником Грузии в Великобритании и Северной Ирландии, старшим советником посольства Грузии в США, заместителем директора департамента евроинтеграции МИД, а также возглавлял управление ООН в департаменте международных организаций Министерства иностранных дел. Бека Двали имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Ранее пост посла в Израиле занимал Заза Канделаки. Согласно Конституции, назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств президент Грузии по представлению правительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, израиль, бека двали, мид грузии