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Грузия принимает сессию ПАЧЭС в статусе председательствующей страны
Грузия принимает сессию ПАЧЭС в статусе председательствующей страны
Sputnik Грузия
После завершения грузинского председательства руководство ассамблеей перейдет к Греции 29.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Грузия в статусе председательствующей страны принимает Парламентскую ассамблею Организации черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.По его словам, все делегации прибудут в Грузию в течение дня, а основное заседание ассамблеи состоится завтра.Председатель парламента отметил, что в рамках подготовки уже состоялось заседание бюро, а также состоится заседание профильного комитета. По его словам, стороны приняли организационные решения, связанные с проведением ассамблеи."Завтра состоится сама ассамблея, в которой примут участие десять стран Организации черноморского экономического сотрудничества. Часть делегаций уже прибыла, сегодня прибудут все, чтобы завтра мы могли принять крупное международное мероприятие", – сказал Папуашвили.Он подчеркнул, что в период председательства Грузии работа ПАЧЭС была активной. По словам Папуашвили, он, как президент ассамблеи, участвовал в ряде мероприятий от имени организации."Этим мы в некоторой степени активизировали и обогатили работу ассамблеи. На следующем этапе мы передадим председательство в ассамблее Греции", – заявил председатель парламента.ПАЧЭС и ГрузияПарламентская ассамблея Организации черноморского экономического сотрудничества является межпарламентской площадкой стран региона. Она объединяет парламенты государств-участников ОЧЭС и занимается вопросами регионального сотрудничества, экономического взаимодействия, транспорта, торговли, энергетики, экологии и гуманитарных связей.Грузия участвует в работе ОЧЭС и ПАЧЭС как страна Черноморского региона. Председательство в ассамблее дает стране возможность координировать парламентскую повестку организации, проводить заседания и продвигать вопросы регионального сотрудничества.После завершения грузинского председательства руководство ассамблеей перейдет к Греции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, черноморский регион, шалва папуашвили, греция
Грузия принимает сессию ПАЧЭС в статусе председательствующей страны
12:52 29.06.2026 (обновлено: 13:28 29.06.2026)
После завершения грузинского председательства руководство ассамблеей перейдет к Греции
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Грузия в статусе председательствующей страны принимает Парламентскую ассамблею Организации черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По его словам, все делегации прибудут в Грузию в течение дня, а основное заседание ассамблеи состоится завтра.
"В ранге председательствующей страны мы принимаем Парламентскую ассамблею Организации черноморского экономического сотрудничества. Сегодня прибудут все делегации, чтобы завтра мы могли провести крупное международное мероприятие", – заявил Папуашвили.
Председатель парламента отметил, что в рамках подготовки уже состоялось заседание бюро, а также состоится заседание профильного комитета. По его словам, стороны приняли организационные решения, связанные с проведением ассамблеи.
"Завтра состоится сама ассамблея, в которой примут участие десять стран Организации черноморского экономического сотрудничества. Часть делегаций уже прибыла, сегодня прибудут все, чтобы завтра мы могли принять крупное международное мероприятие", – сказал Папуашвили.
Он подчеркнул, что в период председательства Грузии работа ПАЧЭС была активной. По словам Папуашвили, он, как президент ассамблеи, участвовал в ряде мероприятий от имени организации.
"Этим мы в некоторой степени активизировали и обогатили работу ассамблеи. На следующем этапе мы передадим председательство в ассамблее Греции", – заявил председатель парламента.
Парламентская ассамблея Организации черноморского экономического сотрудничества является межпарламентской площадкой стран региона. Она объединяет парламенты государств-участников ОЧЭС и занимается вопросами регионального сотрудничества, экономического взаимодействия, транспорта, торговли, энергетики, экологии и гуманитарных связей.
Грузия участвует в работе ОЧЭС и ПАЧЭС как страна Черноморского региона. Председательство в ассамблее дает стране возможность координировать парламентскую повестку организации, проводить заседания и продвигать вопросы регионального сотрудничества.
После завершения грузинского председательства руководство ассамблеей перейдет к Греции.