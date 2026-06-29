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Грузия принимает сессию ПАЧЭС в статусе председательствующей страны

Грузия принимает сессию ПАЧЭС в статусе председательствующей страны

Sputnik Грузия

После завершения грузинского председательства руководство ассамблеей перейдет к Греции 29.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-29T12:52+0400

2026-06-29T12:52+0400

2026-06-29T13:28+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Грузия в статусе председательствующей страны принимает Парламентскую ассамблею Организации черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.По его словам, все делегации прибудут в Грузию в течение дня, а основное заседание ассамблеи состоится завтра.Председатель парламента отметил, что в рамках подготовки уже состоялось заседание бюро, а также состоится заседание профильного комитета. По его словам, стороны приняли организационные решения, связанные с проведением ассамблеи."Завтра состоится сама ассамблея, в которой примут участие десять стран Организации черноморского экономического сотрудничества. Часть делегаций уже прибыла, сегодня прибудут все, чтобы завтра мы могли принять крупное международное мероприятие", – сказал Папуашвили.Он подчеркнул, что в период председательства Грузии работа ПАЧЭС была активной. По словам Папуашвили, он, как президент ассамблеи, участвовал в ряде мероприятий от имени организации."Этим мы в некоторой степени активизировали и обогатили работу ассамблеи. На следующем этапе мы передадим председательство в ассамблее Греции", – заявил председатель парламента.ПАЧЭС и ГрузияПарламентская ассамблея Организации черноморского экономического сотрудничества является межпарламентской площадкой стран региона. Она объединяет парламенты государств-участников ОЧЭС и занимается вопросами регионального сотрудничества, экономического взаимодействия, транспорта, торговли, энергетики, экологии и гуманитарных связей.Грузия участвует в работе ОЧЭС и ПАЧЭС как страна Черноморского региона. Председательство в ассамблее дает стране возможность координировать парламентскую повестку организации, проводить заседания и продвигать вопросы регионального сотрудничества.После завершения грузинского председательства руководство ассамблеей перейдет к Греции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, черноморский регион, шалва папуашвили, греция