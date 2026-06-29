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Как вы оцениваете перспективу сближения Грузии и стран Центральной Азии? – опрос
Как вы оцениваете перспективу сближения Грузии и стран Центральной Азии? – опрос
Sputnik Грузия
29.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-29T11:18+0400
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опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
Как вы оцениваете перспективу сближения Грузии и стран Центральной Азии? – опрос
11:18 29.06.2026 (обновлено: 11:45 29.06.2026)