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https://sputnik-georgia.ru/20260629/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-29-iyunya-2026-299364476.html
Какой сегодня церковный праздник: 29 июня 2026
Какой сегодня церковный праздник: 29 июня 2026
Sputnik Грузия
По православному церковному календарю 29 июня отмечают день памяти cвятых Тихона, Тигрия, Евтропия и Тихона 29.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-29T01:01+0400
2026-06-29T01:01+0400
религия
справки
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Епископ АмафунтскийПо церковному календарю 29 июня поминают святителя Тихона, епископа Амафунтского, жившего в IV-V веках.Родился будущий святитель в христианской семье в Амафунте, городе на острове Кипр. Священное Писание было любимым чтением в этой семье.Отец, владевший хлебопекарней, послал Тихона продавать хлеб, который, но по преданию, юноша отдавал его беднякам даром. Разгневанного отца юноша успокоил словами из Священного Писания, где сказано, что дающий Богу получит сторицей.Заглянув вместе с сыном в амбар, отец увидел, что закрома, до этого пустые, наполнились пшеницей. После этого он не препятствовал сыну раздавать хлеб нищим. Тихон, ставший со временем священником, затем был избран епископом по общему желанию жителей города.Двери дома милостивого владыки были открыты для всех. Выслушав с любовью каждого, он исполнял их просьбы. Скончался святитель в 425 году.Тигрий и ЕвтропийПо церковному календарю 29 июня поминают священномученика Тигрия и мученика Евтропия.Пресвитер Тигрий и чтец Евтропий состояли в клире святителя Иоанна Златоуста. Когда святителя изгнали в 404-м из Константинополя, их как приверженцев святого Иоанна схватили по обвинению в поджоге храмов и зданий, принадлежавших противникам Златоуста.Пресвитера и чтеца сослали в Месопотамию, где подвергли жестоким пыткам, от которых святые скончались.Калужский чудотворецПо церковному календарю 29 июня поминают преподобного Тихона Медынского, Калужского чудотворца, жившего в XV веке.Родом из Киева, в юности он принял постриг в одном из московских монастырей. Вскоре в поисках уединения преподобный удалился в глухую местность недалеко от Малоярославца. Поселился подвижник в дремучем лесу в дупле исполинского дуба, простоявшего еще почти четыре века после кончины преподобного.Как-то князь Василий Ярославович (внук Владимира Храброго), во время охоты встретив преподобного, грубо приказал ему убираться из своих владений и замахнулся плетью на святого.Рука князя немедленно онемела. Получив такой урок, он раскаялся и смиренно просил у святого прощения. Исцеление князь получил по молитве преподобного.По просьбе князя святой остался в его владениях и устроил монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. До глубокой старости он управлял обителью. Скончался в 1492 году, приняв великую схиму.ИмениныПо церковному календарю 29 июня именины отмечают Ефрем, Константин, Моисей, Михаил, Никифор, Тихон, Петр и Феофан.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , календарь религиозных праздников
религия , справки , календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 29 июня 2026

01:01 29.06.2026
© photo: Sputnik / StringerХрам Баграта
Храм Баграта - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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По православному церковному календарю 29 июня отмечают день памяти cвятых Тихона, Тигрия, Евтропия и Тихона
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Епископ Амафунтский

По церковному календарю 29 июня поминают святителя Тихона, епископа Амафунтского, жившего в IV-V веках.
Родился будущий святитель в христианской семье в Амафунте, городе на острове Кипр. Священное Писание было любимым чтением в этой семье.
Отец, владевший хлебопекарней, послал Тихона продавать хлеб, который, но по преданию, юноша отдавал его беднякам даром. Разгневанного отца юноша успокоил словами из Священного Писания, где сказано, что дающий Богу получит сторицей.
Заглянув вместе с сыном в амбар, отец увидел, что закрома, до этого пустые, наполнились пшеницей. После этого он не препятствовал сыну раздавать хлеб нищим. Тихон, ставший со временем священником, затем был избран епископом по общему желанию жителей города.
Двери дома милостивого владыки были открыты для всех. Выслушав с любовью каждого, он исполнял их просьбы. Скончался святитель в 425 году.

Тигрий и Евтропий

По церковному календарю 29 июня поминают священномученика Тигрия и мученика Евтропия.
Пресвитер Тигрий и чтец Евтропий состояли в клире святителя Иоанна Златоуста. Когда святителя изгнали в 404-м из Константинополя, их как приверженцев святого Иоанна схватили по обвинению в поджоге храмов и зданий, принадлежавших противникам Златоуста.
Пресвитера и чтеца сослали в Месопотамию, где подвергли жестоким пыткам, от которых святые скончались.

Калужский чудотворец

По церковному календарю 29 июня поминают преподобного Тихона Медынского, Калужского чудотворца, жившего в XV веке.
Родом из Киева, в юности он принял постриг в одном из московских монастырей. Вскоре в поисках уединения преподобный удалился в глухую местность недалеко от Малоярославца. Поселился подвижник в дремучем лесу в дупле исполинского дуба, простоявшего еще почти четыре века после кончины преподобного.
Как-то князь Василий Ярославович (внук Владимира Храброго), во время охоты встретив преподобного, грубо приказал ему убираться из своих владений и замахнулся плетью на святого.
Рука князя немедленно онемела. Получив такой урок, он раскаялся и смиренно просил у святого прощения. Исцеление князь получил по молитве преподобного.
По просьбе князя святой остался в его владениях и устроил монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. До глубокой старости он управлял обителью. Скончался в 1492 году, приняв великую схиму.

Именины

По церковному календарю 29 июня именины отмечают Ефрем, Константин, Моисей, Михаил, Никифор, Тихон, Петр и Феофан.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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