https://sputnik-georgia.ru/20260629/moldavskiy-loukoster-svyazal-batumi-s-kishinevom-299400247.html

Молдавский лоукостер связал Батуми с Кишиневом

Молдавский лоукостер связал Батуми с Кишиневом

Sputnik Грузия

Батумский международный аэропорт уже принял первый рейс из Кишинева, а первых пассажиров встретили в аэропорту Батуми символической церемонией 29.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-29T23:31+0400

2026-06-29T23:31+0400

2026-06-29T23:31+0400

грузия

туризм

новости

батумский международный аэропорт

tav georgia

кишинев

молдова

батуми

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0a/279397289_0:110:1600:1010_1920x0_80_0_0_7aa9152979387b2a1c97b695d29fa006.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Бюджетная молдавская авиакомпания FlyOne запустила прямые рейсы из столицы Молдовы, Кишинева, в черноморский курортный город Батуми, сообщила пресс-служба компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. В течение летнего навигационного сезона авиакомпания Flyone будет выполнять рейсы по маршруту Кишинев-Батуми-Кишинев три раза в неделю. В настоящее время рейсы выполняются по понедельникам и четвергам, а с 14 июля будет добавлен рейс по средам. Батумский международный аэропорт уже принял первый рейс из Кишинева, а первых пассажиров встретили в аэропорту Батуми символической церемонией. FlyOne – молдавская бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Кишиневе, основанная в конце марта 2016 года. Компания выполняет регулярные и чартерные рейсы в Европу и на Ближний Восток. Дочерняя компания авиакомпании, Flyone Armenia, также базируется в аэропорту Батуми и выполняет три рейса в неделю из столицы Армении. Флот компании Flyone (вместе с армянской дочерней компанией) насчитывает более 10 самолетов и состоит преимущественно из воздушных судов семейства Airbus A320 и Airbus A321.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кишинев

молдова

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, новости, батумский международный аэропорт, tav georgia, кишинев, молдова, батуми