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Молдавский лоукостер связал Батуми с Кишиневом
Молдавский лоукостер связал Батуми с Кишиневом
Sputnik Грузия
Батумский международный аэропорт уже принял первый рейс из Кишинева, а первых пассажиров встретили в аэропорту Батуми символической церемонией 29.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-29T23:31+0400
2026-06-29T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Бюджетная молдавская авиакомпания FlyOne запустила прямые рейсы из столицы Молдовы, Кишинева, в черноморский курортный город Батуми, сообщила пресс-служба компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. В течение летнего навигационного сезона авиакомпания Flyone будет выполнять рейсы по маршруту Кишинев-Батуми-Кишинев три раза в неделю. В настоящее время рейсы выполняются по понедельникам и четвергам, а с 14 июля будет добавлен рейс по средам. Батумский международный аэропорт уже принял первый рейс из Кишинева, а первых пассажиров встретили в аэропорту Батуми символической церемонией. FlyOne – молдавская бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Кишиневе, основанная в конце марта 2016 года. Компания выполняет регулярные и чартерные рейсы в Европу и на Ближний Восток. Дочерняя компания авиакомпании, Flyone Armenia, также базируется в аэропорту Батуми и выполняет три рейса в неделю из столицы Армении. Флот компании Flyone (вместе с армянской дочерней компанией) насчитывает более 10 самолетов и состоит преимущественно из воздушных судов семейства Airbus A320 и Airbus A321.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, туризм, новости, батумский международный аэропорт, tav georgia, кишинев, молдова, батуми
грузия, туризм, новости, батумский международный аэропорт, tav georgia, кишинев, молдова, батуми

Молдавский лоукостер связал Батуми с Кишиневом

23:31 29.06.2026
© Aram NersesyanПилот Надежда Бенклян
Пилот Надежда Бенклян - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2026
© Aram Nersesyan
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Батумский международный аэропорт уже принял первый рейс из Кишинева, а первых пассажиров встретили в аэропорту Батуми символической церемонией
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Бюджетная молдавская авиакомпания FlyOne запустила прямые рейсы из столицы Молдовы, Кишинева, в черноморский курортный город Батуми, сообщила пресс-служба компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
В течение летнего навигационного сезона авиакомпания Flyone будет выполнять рейсы по маршруту Кишинев-Батуми-Кишинев три раза в неделю. В настоящее время рейсы выполняются по понедельникам и четвергам, а с 14 июля будет добавлен рейс по средам.
Батумский международный аэропорт уже принял первый рейс из Кишинева, а первых пассажиров встретили в аэропорту Батуми символической церемонией.

"На первом рейсе из столицы Молдовы в Батуми авиакомпания перевезла 182 пассажира на самолете Airbus А320, а на рейсе Батуми-Кишинев – 161 пассажира, что свидетельствует о высоком спросе на этом маршруте", – говорится в сообщении.

FlyOne – молдавская бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Кишиневе, основанная в конце марта 2016 года. Компания выполняет регулярные и чартерные рейсы в Европу и на Ближний Восток.
Дочерняя компания авиакомпании, Flyone Armenia, также базируется в аэропорту Батуми и выполняет три рейса в неделю из столицы Армении.
Флот компании Flyone (вместе с армянской дочерней компанией) насчитывает более 10 самолетов и состоит преимущественно из воздушных судов семейства Airbus A320 и Airbus A321.
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