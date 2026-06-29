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"Нарушители закона" – Папуашвили об НПО, обратившихся в Европейский суд против Грузии
"Нарушители закона" – Папуашвили об НПО, обратившихся в Европейский суд против Грузии
Sputnik Грузия
Европейский суд начал содержательное рассмотрение дела о конфискации активов пяти неправительственных организаций 29.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Неправительственные организации, на банковские счета которых Тбилисский суд наложил арест, являются нарушителями закона, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Папуашвили прокомментировал информацию, распространенную неправительственной организацией ISFED, о том, что Европейский суд начал содержательное рассмотрение дела о конфискации активов пяти неправительственных организаций. По словам спикера парламента, известно, что эти организации не зарегистрированы в Реестре прозрачности, и их спонсоры не прекращают финансирование, а увеличивают его, тем самым поощряя беззаконие в Грузии, что является возмутительным фактом. Папуашвили пояснил, что сначала НПО обратились в Конституционный суд с просьбой приостановить действие закона до принятия решения. По информации ISFED, Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу пяти грузинских гражданских организаций – "Центр социальной справедливости", "Фонд гражданского общества", "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), "Институт развития свободы информации" (IDFI) и "Сафари" по поводу ареста их банковских счетов, что означает начало рассмотрения дела по существу. Организация отметила, что Европейский суд присвоил этому делу статус дела, имеющего значительное влияние. Это означает, что суд предварительно оценивает, что данное дело может иметь особое влияние на судебную практику, национальное законодательство, а также на более широкий круг правовых и общественных вопросов. Организации обратились в Европейский суд 15 октября 2025 года. Счета НПО, финансировавших беспорядки в Грузии в 2024 году, Тбилисский городской суд арестовал по ходатайству Генеральной прокуратуры в августе 2025 года. По информации прокуратуры, при их финансировании для участников протестов в Грузии покупали противогазы, защитные очки, маски, перцовые баллончики и т. д., которые митингующие использовали во время противостояния с полицией. Кроме того, на их средства оплачивали штрафы участников акций и расходы на адвокатов. Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, страсбург, шалва папуашвили, международное общество за справедливые выборы и демократию, институт развития свободы информации, европейский суд по правам человека
грузия, новости, политика, страсбург, шалва папуашвили, международное общество за справедливые выборы и демократию, институт развития свободы информации, европейский суд по правам человека
"Нарушители закона" – Папуашвили об НПО, обратившихся в Европейский суд против Грузии
Европейский суд начал содержательное рассмотрение дела о конфискации активов пяти неправительственных организаций
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Неправительственные организации, на банковские счета которых Тбилисский суд наложил арест, являются нарушителями закона, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Папуашвили прокомментировал информацию, распространенную неправительственной организацией ISFED, о том, что Европейский суд начал содержательное рассмотрение дела о конфискации активов пяти неправительственных организаций.
"Мы видим, что сегодня эти организации являются нарушителями закона, они не уважают верховенство права, демократию и порядок, основанный на законопослушании. Следовательно, главный вывод, к которому мы должны прийти, таков: мы имеем дело с нарушителями закона, которых к этому подталкивает иностранное финансирование", – заявил Папуашвили.
По словам спикера парламента, известно, что эти организации не зарегистрированы в Реестре прозрачности, и их спонсоры не прекращают финансирование, а увеличивают его, тем самым поощряя беззаконие в Грузии, что является возмутительным фактом.
Папуашвили пояснил, что сначала НПО обратились в Конституционный суд с просьбой приостановить действие закона до принятия решения.
"Конституционный суд отказал, они обратились в Страсбургский суд, и Страсбург также не приостановил его действие. Ни Страсбург, ни Конституционный суд не приостановили действие закона на время рассмотрения, а это значит, что они обязаны соблюдать закон", – сказал он.
По информации ISFED, Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу пяти грузинских гражданских организаций – "Центр социальной справедливости", "Фонд гражданского общества", "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), "Институт развития свободы информации" (IDFI) и "Сафари" по поводу ареста их банковских счетов, что означает начало рассмотрения дела по существу.
Организация отметила, что Европейский суд присвоил этому делу статус дела, имеющего значительное влияние. Это означает, что суд предварительно оценивает, что данное дело может иметь особое влияние на судебную практику, национальное законодательство, а также на более широкий круг правовых и общественных вопросов.
"Начало рассмотрения дела по существу в таком режиме является важным сигналом властям Грузии, что любые действия, направленные на ограничение деятельности гражданского общества, криминализацию правозащитной деятельности и преследование независимых организаций, будут подлежать международно-правовой оценке и не могут оставаться без надлежащей реакции", – говорится в информации.
Организации обратились в Европейский суд 15 октября 2025 года.
Счета НПО, финансировавших беспорядки в Грузии в 2024 году, Тбилисский городской суд арестовал по ходатайству Генеральной прокуратуры в августе 2025 года.
По информации прокуратуры, при их финансировании для участников протестов в Грузии покупали противогазы, защитные очки, маски, перцовые баллончики и т. д., которые митингующие использовали во время противостояния с полицией. Кроме того, на их средства оплачивали штрафы участников акций и расходы на адвокатов.
Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран.