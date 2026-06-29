https://sputnik-georgia.ru/20260629/ot-chego-umirayut-zhiteli-gruzii-novaya-statistika-299375394.html

От чего умирают жители Грузии? Новая статистика

От чего умирают жители Грузии? Новая статистика

Sputnik Грузия

Среди людей в возрасте 40 лет и старше преобладают заболевания системы кровообращения и новообразования, говорят статистические данные 29.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-29T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Смертность в Грузии в 2025 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом: в стране умерли 44 319 человек, что на 0,8% больше, чем в 2024 году, сообщили в Национальной службе статистики ("Сакстат").Основной причиной смерти, как и в прошлые годы, остаются болезни, связанные с системой кровообращения (37,7%), а также новообразования (15,5%). Согласно данным Национальной службы статистики, основной причиной смерти среди детей до пяти лет являются нарушения, возникшие в перинатальном периоде.В возрасте от 5 до 39 лет преобладают травмы, отравления и различные последствия внешнего воздействия, поскольку среди лиц этой возрастной категории вероятность несчастных случаев выше. Среди людей в возрасте 40 лет и старше преобладают заболевания системы кровообращения и новообразования.Самые распространенные болезни, вызвавшие смертность в 2025 году:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>.

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смерть, грузия, новости, общество, сакстат