https://sputnik-georgia.ru/20260629/ot-chego-umirayut-zhiteli-gruzii-novaya-statistika-299375394.html
От чего умирают жители Грузии? Новая статистика
От чего умирают жители Грузии? Новая статистика
Sputnik Грузия
Среди людей в возрасте 40 лет и старше преобладают заболевания системы кровообращения и новообразования, говорят статистические данные 29.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-29T09:01+0400
2026-06-29T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Смертность в Грузии в 2025 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом: в стране умерли 44 319 человек, что на 0,8% больше, чем в 2024 году, сообщили в Национальной службе статистики ("Сакстат").Основной причиной смерти, как и в прошлые годы, остаются болезни, связанные с системой кровообращения (37,7%), а также новообразования (15,5%). Согласно данным Национальной службы статистики, основной причиной смерти среди детей до пяти лет являются нарушения, возникшие в перинатальном периоде.В возрасте от 5 до 39 лет преобладают травмы, отравления и различные последствия внешнего воздействия, поскольку среди лиц этой возрастной категории вероятность несчастных случаев выше. Среди людей в возрасте 40 лет и старше преобладают заболевания системы кровообращения и новообразования.Самые распространенные болезни, вызвавшие смертность в 2025 году:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>.
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смерть, грузия, новости, общество, сакстат
смерть, грузия, новости, общество, сакстат
От чего умирают жители Грузии? Новая статистика
Среди людей в возрасте 40 лет и старше преобладают заболевания системы кровообращения и новообразования, говорят статистические данные
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Смертность в Грузии в 2025 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом: в стране умерли 44 319 человек, что на 0,8% больше, чем в 2024 году, сообщили в Национальной службе статистики ("Сакстат").
Основной причиной смерти, как и в прошлые годы, остаются болезни, связанные с системой кровообращения (37,7%), а также новообразования (15,5%). Согласно данным Национальной службы статистики, основной причиной смерти среди детей до пяти лет являются нарушения, возникшие в перинатальном периоде.
В возрасте от 5 до 39 лет преобладают травмы, отравления и различные последствия внешнего воздействия, поскольку среди лиц этой возрастной категории вероятность несчастных случаев выше. Среди людей в возрасте 40 лет и старше преобладают заболевания системы кровообращения и новообразования.
Самые распространенные болезни, вызвавшие смертность в 2025 году:
Болезни системы кровообращения – 16 711;
Клинические симптомы и нарушения, не отнесенные к конкретному заболеванию – 9 389;
Болезни дыхательной системы – 3 533;
Травмы и отравления – 1 973.