https://sputnik-georgia.ru/20260629/ploschad-vinogradnikov-v-gruzii-za-10-let-vyrosla-pochti-v-dva-raza-299384595.html

Площадь виноградников в Грузии за 10 лет выросла почти в два раза

Площадь виноградников в Грузии за 10 лет выросла почти в два раза

Sputnik Грузия

По итогам аграрной переписи 2024 года, в стране насчитывается 164,7 млн кустов винограда, из них 96,4% – плодоносящие 29.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-29T10:52+0400

2026-06-29T10:52+0400

2026-06-29T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Площадь виноградников в Грузии за 10 лет (2014-2024 годы) выросла на 81,5% и достигла 599 кв. км, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". "Сакстат" опубликовал основные результаты переписи населения и сельского хозяйства, которую провели в Грузии в ноябре-декабре 2024 года. Предварительные данные были опубликованы в конце июня 2025 года и в апреле 2026 года. По итогам аграрной переписи 2024 года, в стране насчитывается 164,7 млн кустов винограда, из них 96,4% – плодоносящие. Самый распространенный сорт – ркацители (76,6 млн кустов, 46,5% от общего числа), на втором месте – саперави (55,9 млн, 34%). На эти два сорта приходится 80% виноградников. В список популярных сортов также входит цоликоури, цицка, мцване кахури, александроули и киси. Винные заводы в винодельческих регионах Грузии на 23 октября 2025 года переработали 330 тысяч тонн винограда – этот объем является рекордным за последние 30 лет. На винзаводы свой урожай сдали 21,2 тысячи фермеров по всей стране. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной Хванчкары – Рача.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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