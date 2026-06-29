https://sputnik-georgia.ru/20260629/premer-gruzii-otpravilsya-v-kazakhstan-peregovory-na-vysshem-urovne-i-novye-soglasheniya-299386720.html

Премьер Грузии отправился в Казахстан: переговоры на высшем уровне и новые соглашения

Премьер Грузии отправился в Казахстан: переговоры на высшем уровне и новые соглашения

Sputnik Грузия

В правительстве Грузии отметили, что особое внимание в ходе переговоров будет уделено развитию сотрудничества в рамках Среднего коридора 29.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-29T11:58+0400

2026-06-29T11:58+0400

2026-06-29T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился с официальным визитом в Казахстан, где проведет переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Олжасом Бектеновым, а также примет участие в церемонии подписании двусторонних документов о сотрудничестве.В рамках визита во Дворце независимости Казахстана состоится официальная церемония встречи главы грузинского правительства. После переговоров Ираклия Кобахидзе и Касым-Жомарта Токаева в форматах тет-а-тет и расширенном составе профильные ведомства двух стран подпишут меморандумы о сотрудничестве в различных сферах.Также запланирована встреча премьер-министра Грузии с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым с участием членов кабинетов министров обеих стран.По словам министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, визит имеет большое значение для дальнейшего развития экономического сотрудничества и укрепления дружественных отношений с Казахстаном.Она отметила, что в ходе визита состоится ряд двусторонних встреч на высшем и ведомственном уровнях, в рамках которых стороны обсудят углубление сотрудничества между двумя странами."Думаю, что это будет важный визит. Состоится множество двусторонних встреч – между премьер-министрами двух стран, а также с президентом Казахстана. Кроме того, у нас пройдут встречи с нашими коллегами, в ходе которых мы обсудим, как еще больше углубить сотрудничество между нашими странами", – заявила Квривишвили.Министр подчеркнула, что особое внимание в ходе переговоров будет уделено развитию сотрудничества в рамках Среднего коридора."Хочу особо выделить роль наших двух стран в контексте Среднего коридора, поскольку объем грузоперевозок по этому маршруту значительно вырос и продолжает расти. Мы очень тесно сотрудничаем с Казахстаном, и наши совместные инициативы практически каждый месяц приносят реальные результаты. В рамках визита мы уделим особое внимание дальнейшему сотрудничеству в сфере транспорта и логистики", — отметила она.По словам Квривишвили, по итогам визита планируется подписание меморандумов о сотрудничестве в сферах туризма и информационных технологий.В состав грузинской правительственной делегации вошли вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, а также глава администрации правительства Леван Жоржолиани.Грузия и КазахстанГрузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет оставался одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая средства в энергетику и туризм.По инициативе посольства Казахстана в Грузии в марте 2021 года в Тбилиси было учреждено Казахстанско-Грузинское экономическое объединение. Его цель – содействие инвестиционному и торговому сотрудничеству между двумя странами, а также развитию туризма и культурных связей. Учредителями объединения стали компании, созданные и работающие в Грузии с привлечением казахстанского капитала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, мариам квривишвили, ираклий кобахидзе, казахстан