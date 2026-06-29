https://sputnik-georgia.ru/20260629/rossiya-v-7-raz-uvelichila-zakupki-sokov-iz-gruzii-299396998.html

Россия в 7 раз увеличила закупки соков из Грузии

Россия в 7 раз увеличила закупки соков из Грузии

Sputnik Грузия

Весной этого года (март-май) российские компании ввезли соки из Грузии на 1,5 миллиона долларов 29.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-29T19:15+0400

2026-06-29T19:15+0400

2026-06-29T19:15+0400

экономика

грузия

россия

продукты питания

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Россия в марте-мае текущего года ввезла фруктовые и овощные соки из Грузии на 1,5 миллиона долларов сумма весеннего импорта подскочила в 7 раз за год, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Так, весной этого года (март-май) российские компании ввезли соки из Грузии на 1,5 миллиона долларов против 209,9 тысячи за аналогичный период 2025 года. Таким образом, сумма импорта выросла в 7,1 раза в годовом выражении. При этом Россия весной сократила закупки сладких газированных напитков из Грузии: импорт газировки в марте-мае текущего года составил 12,8 миллиона долларов против 14,9 миллиона за аналогичный период 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, россия, продукты питания