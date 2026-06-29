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В Грузии ответили на обвинения в "проиранской" политике

В Грузии ответили на обвинения в "проиранской" политике

Sputnik Грузия

Отношения Грузии с соседними странами развиваются в рамках прагматики и соблюдения национальных интересов 29.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-29T14:54+0400

2026-06-29T14:54+0400

2026-06-29T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Грузия, Армения и Азербайджан самостоятельно формируют внешнюю политику, исходя из своих национальных интересов, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Папуашвили прокомментировал вопрос о визите иранской делегации в Армению на фоне критики со стороны грузинской оппозиции в адрес властей Грузии из-за контактов с Ираном.Он отметил, что суверенитет любой страны предполагает самостоятельное формирование внешней политики."Исходной точкой суверенитета является то, что государство должно вести внешнюю политику, исходя из своих национальных интересов. Так поступают Армения и Азербайджан. Так делают все страны нашего региона, и так поступает Грузия", – подчеркнул он.Папуашвили заявил, что Грузия не будет согласовывать свои внешнеполитические решения с внешними силами и намерена выстраивать отношения со всеми соседями, исходя из национальных интересов и своей роли как фактора стабильности в регионе.На этом фоне Грузия сохраняет прагматичные контакты с Ираном. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее поздравил нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи с избранием на этот пост.Новый посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани, вступивший в должность в мае 2026 года, заявил, что политические отношения между двумя странами останутся на прежнем уровне.Торгово-экономические отношения между Грузией и Ираном остаются ограниченными. По данным за первый квартал 2026 года, товарооборот между странами составил 1,9 миллиона долларов. В 2025 году он достиг 291 миллиона долларов, что стало одним из самых низких показателей среди стран региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, иран, армения, азербайджан, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе