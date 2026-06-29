https://sputnik-georgia.ru/20260629/v-gruzii-otvetili-na-obvineniya-v-proiranskoy-politike-299389763.html
В Грузии ответили на обвинения в "проиранской" политике
В Грузии ответили на обвинения в "проиранской" политике
Sputnik Грузия
Отношения Грузии с соседними странами развиваются в рамках прагматики и соблюдения национальных интересов 29.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-29T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Грузия, Армения и Азербайджан самостоятельно формируют внешнюю политику, исходя из своих национальных интересов, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Папуашвили прокомментировал вопрос о визите иранской делегации в Армению на фоне критики со стороны грузинской оппозиции в адрес властей Грузии из-за контактов с Ираном.Он отметил, что суверенитет любой страны предполагает самостоятельное формирование внешней политики."Исходной точкой суверенитета является то, что государство должно вести внешнюю политику, исходя из своих национальных интересов. Так поступают Армения и Азербайджан. Так делают все страны нашего региона, и так поступает Грузия", – подчеркнул он.Папуашвили заявил, что Грузия не будет согласовывать свои внешнеполитические решения с внешними силами и намерена выстраивать отношения со всеми соседями, исходя из национальных интересов и своей роли как фактора стабильности в регионе.На этом фоне Грузия сохраняет прагматичные контакты с Ираном. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее поздравил нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи с избранием на этот пост.Новый посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани, вступивший в должность в мае 2026 года, заявил, что политические отношения между двумя странами останутся на прежнем уровне.Торгово-экономические отношения между Грузией и Ираном остаются ограниченными. По данным за первый квартал 2026 года, товарооборот между странами составил 1,9 миллиона долларов. В 2025 году он достиг 291 миллиона долларов, что стало одним из самых низких показателей среди стран региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, иран, армения, азербайджан, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе
политика, грузия, новости, иран, армения, азербайджан, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе
В Грузии ответили на обвинения в "проиранской" политике
Отношения Грузии с соседними странами развиваются в рамках прагматики и соблюдения национальных интересов
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Грузия, Армения и Азербайджан самостоятельно формируют внешнюю политику, исходя из своих национальных интересов, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Папуашвили прокомментировал вопрос о визите иранской делегации в Армению на фоне критики со стороны грузинской оппозиции в адрес властей Грузии из-за контактов с Ираном.
"Это показывает абсурдность заявлений, которые повторяют внутренние радикалы. Мы видим, что в случае других стран, находящихся в том же регионе и имеющих схожие размеры и внешнеполитические ориентиры, никаких претензий не высказывается. Это еще раз подтверждает, что подобные заявления – полный фарс", – заявил Папуашвили.
Он отметил, что суверенитет любой страны предполагает самостоятельное формирование внешней политики.
"Исходной точкой суверенитета является то, что государство должно вести внешнюю политику, исходя из своих национальных интересов. Так поступают Армения и Азербайджан. Так делают все страны нашего региона, и так поступает Грузия", – подчеркнул он.
Папуашвили заявил, что Грузия не будет согласовывать свои внешнеполитические решения с внешними силами и намерена выстраивать отношения со всеми соседями, исходя из национальных интересов и своей роли как фактора стабильности в регионе.
На этом фоне Грузия сохраняет прагматичные контакты с Ираном. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее поздравил нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи с избранием на этот пост.
Новый посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани, вступивший в должность в мае 2026 года, заявил, что политические отношения между двумя странами останутся на прежнем уровне.
Торгово-экономические отношения между Грузией и Ираном остаются ограниченными. По данным за первый квартал 2026 года, товарооборот между странами составил 1,9 миллиона долларов. В 2025 году он достиг 291 миллиона долларов, что стало одним из самых низких показателей среди стран региона.