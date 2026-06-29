https://sputnik-georgia.ru/20260629/v-gruzii-rezko-otvetili-na-zayavlenie-ursuly-fon-der-lyayen-o-prayde-v-budapeshte-299388172.html

В Грузии резко ответили на заявление Урсулы фон дер Ляйен о прайде в Будапеште

В Грузии резко ответили на заявление Урсулы фон дер Ляйен о прайде в Будапеште

Sputnik Грузия

Заявление главы Еврокомиссии о прайде в Будапеште в Тбилиси расценили как часть более широкой ценностной повестки ЕС 29.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-29T13:53+0400

2026-06-29T13:53+0400

2026-06-29T13:53+0400

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урсула фон дер ляйен

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Член партии "Сила народа" Тамта Мегрелишвили, комментируя заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, написала в соцсети, что пропаганда ЛГБТ* является инструментом, с помощью которого распущенный образ жизни превращается в жизненную мораль.Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсетях, что гордится прайдом в Будапеште и тем, что ЛГБТК+*-сообщество смогло в Венгрии свободно выразить свою позицию. В ответ Мегрелишвили заявила, что подобные высказывания фактически формируют общеевропейскую "директиву", которой следуют и другие страны.По ее словам, Грузия также вовлечена в эти процессы, однако властям удается сохранять баланс.Мегрелишвили также заявила, что в период правления "Грузинской мечты" были расставлены правильные акценты на защите семейных ценностей и несовершеннолетних, а также усилены соответствующие правовые механизмы.Она отметила, что государство защищает права всех граждан, не нарушая прав других."Граница между нравственностью и безнравственностью – это война, в которой участвуют все страны, и на этом пути каждый должен принять взвешенное решение", – добавила Мегрелишвили.Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти страны объясняют ухудшение отношений с ЕС разногласиями по поводу конфликта на Украине, а также стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. Фактически процесс евроинтеграции страны остановился.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении отложить до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и на обычных граждан. Власти называют эти условия "нереалистичными", однако при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, брюссель, тбилиси, будапешт, еврокомиссия, "сила народа", урсула фон дер ляйен