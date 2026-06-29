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В Грузии уничтожили наркотики на 37 миллионов лари

В Грузии уничтожили наркотики на 37 миллионов лари

Sputnik Грузия

Наркотики уничтожили в специальной высокотемпературной печи в присутствии представителей Генеральной прокуратуры 29.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-29T22:26+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Сотрудники экспертно-криминалистического департамента уничтожили 700 килограммов различных видов наркотических средств, изъятых в качестве вещественных доказательств, общая стоимость которых на черном рынке составляет более 37 миллионов лари, говорится в сообщении МВД Грузии. Среди уничтоженных наркотиков: героин, кокаин, альфа-ПВП, клефедрон, МДМА, бупренорфин, трамадол, диазепам, кодеин, метадон и конопля. Также были уничтожены психотропные и новые психоактивные вещества. Наркотики уничтожили в специальной высокотемпературной печи в присутствии представителей Генеральной прокуратуры и Министерства здравоохранения Грузии. Уничтожение наркотиков производится раз в три месяца, а до этого они хранятся в качестве вещественных доказательств в специально оборудованном хранилище, соответствующем международным стандартам. После вынесения судебного приговора наркотики перевозят из хранилища к месту уничтожения под сопровождением экипажей патрульной полиции и полиции охраны, где их сжигают.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, наркотики