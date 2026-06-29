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В Тбилиси основали новую политическую партию "Грузия превыше всего"
В Тбилиси основали новую политическую партию "Грузия превыше всего"
Sputnik Грузия
Председатель отметил открытость партии к сотрудничеству со всеми, однако сохраняет намерение развиваться самостоятельно 29.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Председатель аналитической организации Geocase Виктор Кипиани основал новую политическую партию "Грузия превыше всего".Учредительный съезд партии состоялся в воскресенье, где делегаты избрали Кипиани ее председателем. По словам Кипиани, решение о создании новой политической силы продиктовано общественным запросом."Сегодня проходит учредительный съезд политической партии "Грузия превыше всего". Но без всякого преувеличения хочу сказать: это не наше решение, это решение времени и тех ожиданий, которые сформировались в стране. Поэтому с нашей стороны это лишь формальный ответ на эти ожидания. Сегодняшний день – начало большого пути. Надеюсь, это путешествие станет ответом на существующие ожидания", – заявил Кипиани.Говоря о взаимодействии с другими политическими силами, он подчеркнул, что партия открыта к сотрудничеству со всеми, однако намерена развиваться самостоятельно."Мы считаем, что у партии "Грузия превыше всего" есть все естественные ресурсы для развития вне альянса. Однако это не исключает личного общения и индивидуальных контактов. Такие контакты были, есть и останутся частью нашего подхода", – отметил он.В состав политического совета партии вошли Вахтанг Капанадзе, Валерий Чечелашвили, Русудан Тевзадзе, Николоз Хатиашвили и Георгий Антадзе.Соучредителями и советниками партии стали Николоз Алавидзе и Георгий Тумасян.Председателем ревизионной комиссии избран Георгий Шаламберидзе. В ее состав также вошли Бека Бочоришвили, Ивери Мисриашвили и Васил Иванов-Чиковани. Должность исполнительного секретаря партии займет Зура Шарашенидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тбилиси
политика, грузия, новости, тбилиси
В Тбилиси основали новую политическую партию "Грузия превыше всего"
Председатель отметил открытость партии к сотрудничеству со всеми, однако сохраняет намерение развиваться самостоятельно
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Председатель аналитической организации Geocase Виктор Кипиани основал новую политическую партию "Грузия превыше всего".
Учредительный съезд партии состоялся в воскресенье, где делегаты избрали Кипиани ее председателем. По словам Кипиани, решение о создании новой политической силы продиктовано общественным запросом.
"Сегодня проходит учредительный съезд политической партии "Грузия превыше всего". Но без всякого преувеличения хочу сказать: это не наше решение, это решение времени и тех ожиданий, которые сформировались в стране. Поэтому с нашей стороны это лишь формальный ответ на эти ожидания. Сегодняшний день – начало большого пути. Надеюсь, это путешествие станет ответом на существующие ожидания", – заявил Кипиани.
Говоря о взаимодействии с другими политическими силами, он подчеркнул, что партия открыта к сотрудничеству со всеми, однако намерена развиваться самостоятельно.
"Мы считаем, что у партии "Грузия превыше всего" есть все естественные ресурсы для развития вне альянса. Однако это не исключает личного общения и индивидуальных контактов. Такие контакты были, есть и останутся частью нашего подхода", – отметил он.
В состав политического совета партии вошли Вахтанг Капанадзе, Валерий Чечелашвили, Русудан Тевзадзе, Николоз Хатиашвили и Георгий Антадзе.
Соучредителями и советниками партии стали Николоз Алавидзе и Георгий Тумасян.
Председателем ревизионной комиссии избран Георгий Шаламберидзе. В ее состав также вошли Бека Бочоришвили, Ивери Мисриашвили и Васил Иванов-Чиковани. Должность исполнительного секретаря партии займет Зура Шарашенидзе.