https://sputnik-georgia.ru/20260629/v-tbilisi-osnovali-novuyu-politicheskuyu-partiyu-gruziya-prevyshe-vsego-299387980.html

В Тбилиси основали новую политическую партию "Грузия превыше всего"

В Тбилиси основали новую политическую партию "Грузия превыше всего"

Sputnik Грузия

Председатель отметил открытость партии к сотрудничеству со всеми, однако сохраняет намерение развиваться самостоятельно 29.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-29T13:10+0400

2026-06-29T13:10+0400

2026-06-29T13:10+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/1d/299387372_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_be2271d2a20a4a26fc44bfb89037ab27.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Председатель аналитической организации Geocase Виктор Кипиани основал новую политическую партию "Грузия превыше всего".Учредительный съезд партии состоялся в воскресенье, где делегаты избрали Кипиани ее председателем. По словам Кипиани, решение о создании новой политической силы продиктовано общественным запросом."Сегодня проходит учредительный съезд политической партии "Грузия превыше всего". Но без всякого преувеличения хочу сказать: это не наше решение, это решение времени и тех ожиданий, которые сформировались в стране. Поэтому с нашей стороны это лишь формальный ответ на эти ожидания. Сегодняшний день – начало большого пути. Надеюсь, это путешествие станет ответом на существующие ожидания", – заявил Кипиани.Говоря о взаимодействии с другими политическими силами, он подчеркнул, что партия открыта к сотрудничеству со всеми, однако намерена развиваться самостоятельно."Мы считаем, что у партии "Грузия превыше всего" есть все естественные ресурсы для развития вне альянса. Однако это не исключает личного общения и индивидуальных контактов. Такие контакты были, есть и останутся частью нашего подхода", – отметил он.В состав политического совета партии вошли Вахтанг Капанадзе, Валерий Чечелашвили, Русудан Тевзадзе, Николоз Хатиашвили и Георгий Антадзе.Соучредителями и советниками партии стали Николоз Алавидзе и Георгий Тумасян.Председателем ревизионной комиссии избран Георгий Шаламберидзе. В ее состав также вошли Бека Бочоришвили, Ивери Мисриашвили и Васил Иванов-Чиковани. Должность исполнительного секретаря партии займет Зура Шарашенидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси