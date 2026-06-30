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"Auf Wiedersehen": посла Германии в Грузии обвинили в дипломатическом провале
"Auf Wiedersehen": посла Германии в Грузии обвинили в дипломатическом провале
Sputnik Грузия
Петер Фишер стал единственным послом Германии, который не способствовал развитию двусторонних отношений, заявил Ираклий Кобахидзе 30.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-30T11:45+0400
2026-06-30T11:45+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил завершающего дипломатическую миссию в стране посла Германии Петера Фишера в нанесении ущерба грузино-германским отношениям и выразил надежду на их восстановление после ухода дипломата. Поводом для заявления главы правительства стало сообщение Фишера о завершении срока своих полномочий в Грузии. На своей странице в соцсети X дипломат опубликовал фотографию, сделанную у мемориала 9 Апреля на проспекте Руставели в Тбилиси, сопроводив ее песней британского музыканта Питера Гэбриела Won't Stand Down ("Мы не отступим"). По словам Кобахидзе, Германия на протяжении многих лет играла важную роль в развитии Грузии, особенно в начале 1990-х годов, когда страна переживала сложный период. Вместе с тем, как утверждает премьер, Петер Фишер стал единственным послом Германии, который не способствовал развитию двусторонних отношений. По словам премьер-министра, Грузия благодарна Германии за многолетнюю поддержку и заинтересована в восстановлении традиционно дружественных отношений между двумя странами. Немецкий дипломат и "Грузинская мечта" В последнее время отношения между Грузией и Германией оставляют желать лучшего. Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, подстрекательстве, а также в поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне правительство Германии и представительство ЕС в Грузии неизменно поддерживали своего дипломата. В октябре 2025 года МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов посла Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов, в середине октября 2024 года, парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечалось, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" дальнейший прогресс в процессе интеграции Грузии в ЕС невозможен. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая это необходимым условием для дальнейшего продвижения евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет запускать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети X написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 миллионов евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, которых счел ответственными "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". В ведомстве отметили, что право на мирный протест является одним из универсальных прав человека и "наша обязанность – защищать его". В феврале 2025 года посол также сообщил, что Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих во время акций протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, в мире, грузия, берлин, тбилиси, германия, ираклий кобахидзе
"Auf Wiedersehen": посла Германии в Грузии обвинили в дипломатическом провале
11:45 30.06.2026 (обновлено: 12:32 30.06.2026)
Петер Фишер стал единственным послом Германии, который не способствовал развитию двусторонних отношений, заявил Ираклий Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил завершающего дипломатическую миссию в стране посла Германии Петера Фишера в нанесении ущерба грузино-германским отношениям и выразил надежду на их восстановление после ухода дипломата.
Поводом для заявления главы правительства стало сообщение Фишера о завершении срока своих полномочий в Грузии. На своей странице в соцсети X дипломат опубликовал фотографию, сделанную у мемориала 9 Апреля на проспекте Руставели в Тбилиси, сопроводив ее песней британского музыканта Питера Гэбриела Won't Stand Down ("Мы не отступим").
По словам Кобахидзе, Германия на протяжении многих лет играла важную роль в развитии Грузии, особенно в начале 1990-х годов, когда страна переживала сложный период. Вместе с тем, как утверждает премьер, Петер Фишер стал единственным послом Германии, который не способствовал развитию двусторонних отношений.
"Петер Фишер был единственным послом, который не только ничего не сделал для развития этих отношений, но, наоборот, делал все, чтобы отношения между Грузией и Федеративной Республикой Германия были испорчены. Мы надеемся, что эта ситуация изменится", – сказал Кобахидзе.
По словам премьер-министра, Грузия благодарна Германии за многолетнюю поддержку и заинтересована в восстановлении традиционно дружественных отношений между двумя странами.
Немецкий дипломат и "Грузинская мечта"
В последнее время отношения между Грузией и Германией оставляют желать лучшего. Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, подстрекательстве, а также в поддержке экстремизма и радикалов.
На этом фоне правительство Германии и представительство ЕС в Грузии неизменно поддерживали своего дипломата.
В октябре 2025 года МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов посла Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания.
Еще до парламентских выборов, в середине октября 2024 года, парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечалось, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" дальнейший прогресс в процессе интеграции Грузии в ЕС невозможен.
Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая это необходимым условием для дальнейшего продвижения евроинтеграции Тбилиси.
В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет запускать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией.
Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети X написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 миллионов евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года.
31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, которых счел ответственными "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". В ведомстве отметили, что право на мирный протест является одним из универсальных прав человека и "наша обязанность – защищать его".
В феврале 2025 года посол также сообщил, что Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих во время акций протеста.