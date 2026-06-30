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"Auf Wiedersehen": посла Германии в Грузии обвинили в дипломатическом провале

"Auf Wiedersehen": посла Германии в Грузии обвинили в дипломатическом провале

Sputnik Грузия

Петер Фишер стал единственным послом Германии, который не способствовал развитию двусторонних отношений, заявил Ираклий Кобахидзе 30.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-30T11:45+0400

2026-06-30T11:45+0400

2026-06-30T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил завершающего дипломатическую миссию в стране посла Германии Петера Фишера в нанесении ущерба грузино-германским отношениям и выразил надежду на их восстановление после ухода дипломата. Поводом для заявления главы правительства стало сообщение Фишера о завершении срока своих полномочий в Грузии. На своей странице в соцсети X дипломат опубликовал фотографию, сделанную у мемориала 9 Апреля на проспекте Руставели в Тбилиси, сопроводив ее песней британского музыканта Питера Гэбриела Won't Stand Down ("Мы не отступим"). По словам Кобахидзе, Германия на протяжении многих лет играла важную роль в развитии Грузии, особенно в начале 1990-х годов, когда страна переживала сложный период. Вместе с тем, как утверждает премьер, Петер Фишер стал единственным послом Германии, который не способствовал развитию двусторонних отношений. По словам премьер-министра, Грузия благодарна Германии за многолетнюю поддержку и заинтересована в восстановлении традиционно дружественных отношений между двумя странами. Немецкий дипломат и "Грузинская мечта" В последнее время отношения между Грузией и Германией оставляют желать лучшего. Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, подстрекательстве, а также в поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне правительство Германии и представительство ЕС в Грузии неизменно поддерживали своего дипломата. В октябре 2025 года МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов посла Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов, в середине октября 2024 года, парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечалось, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" дальнейший прогресс в процессе интеграции Грузии в ЕС невозможен. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая это необходимым условием для дальнейшего продвижения евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет запускать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети X написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 миллионов евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, которых счел ответственными "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". В ведомстве отметили, что право на мирный протест является одним из универсальных прав человека и "наша обязанность – защищать его". В феврале 2025 года посол также сообщил, что Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих во время акций протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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