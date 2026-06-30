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C 1 июля в Грузии вводятся строгие правила по разведению домашних животных
C 1 июля в Грузии вводятся строгие правила по разведению домашних животных
Sputnik Грузия
Согласно новому закону, разведение в Грузии возможно только чистопородных животных, разведение любых метисных пород запрещено 30.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-30T23:31+0400
2026-06-30T23:31+0400
2026-06-30T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. В Грузии с 1 июля 2026 года разведение кошек и собак будет возможно только при получении специального согласия от Агентства продовольствия.Согласно новому закону, вступающему в силу с 1 июля, разведение в Грузии возможно только для чистопородных животных. Разведение любых метисов запрещено.Согласно новым правилам, владелец-заводчик породистого животного обязан обратиться за специальным разрешением на разведение животного, которое выдается сроком на 2 года с возможным продлением на 1 год.После истечения этого срока животное будет подлежать обязательной стерилизации или кастрации.При этом в законе прописан четкий возраст для разведения самок и самцов кошек и собак. В частности, сводить самок собак можно с 17 месяцев, кобелей – с 12 месяцев, а кошек – с 12 месяцев. Разведение после 9 лет для собак, 7 лет для кошек и 9 лет для котов запрещено.При этом сводить животных для разведения запрещено более одного раза в год.По решению правительства, на три года, начиная с 1 июля также будет запрещено разведение пород потенциально высокого риска.По закону "собакой потенциально высокого риска" считается собака, которая, исходя из своих физических характеристик и/или несоответствующей дрессировки и поведения, может создать повышенную опасность для других животных или человека.Так, в Грузии будет запрещено разведение следующих пород собак:Также правительство ввело запрет на разведение пород, которых в Грузии чрезмерно много:Разведение остальных породистых собак и кошек потребует наличия специального разрешения от муниципалитета, справки от ветеринарной клиники и справки о допуске к разведению от клуба.При этом владелец животного будет обязан регистрировать помет.Нарушение правил разведения будет караться штрафом в размере 3 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, собаки, домашние животные
грузия, новости, общество, собаки, домашние животные
C 1 июля в Грузии вводятся строгие правила по разведению домашних животных
Согласно новому закону, разведение в Грузии возможно только чистопородных животных, разведение любых метисных пород запрещено
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. В Грузии с 1 июля 2026 года разведение кошек и собак будет возможно только при получении специального согласия от Агентства продовольствия.
Согласно новому закону, вступающему в силу с 1 июля, разведение в Грузии возможно только для чистопородных животных. Разведение любых метисов запрещено.
Согласно новым правилам, владелец-заводчик породистого животного обязан обратиться за специальным разрешением на разведение животного, которое выдается сроком на 2 года с возможным продлением на 1 год.
После истечения этого срока животное будет подлежать обязательной стерилизации или кастрации.
Единственным исключением станут выставочные животные, которых также будет необходимо регистрировать в специальной базе. Если в течение двух лет после регистрации владелец не получит сертификат об участии в выставке, животное будет перерегистрировано и будет подлежать стерилизации.
При этом в законе прописан четкий возраст для разведения самок и самцов кошек и собак. В частности, сводить самок собак можно с 17 месяцев, кобелей – с 12 месяцев, а кошек – с 12 месяцев. Разведение после 9 лет для собак, 7 лет для кошек и 9 лет для котов запрещено.
При этом сводить животных для разведения запрещено более одного раза в год.
По решению правительства, на три года, начиная с 1 июля также будет запрещено разведение пород потенциально высокого риска.
По закону "собакой потенциально высокого риска" считается собака, которая, исходя из своих физических характеристик и/или несоответствующей дрессировки и поведения, может создать повышенную опасность для других животных или человека.
Так, в Грузии будет запрещено разведение следующих пород собак:
американский питбультерьер;
стаффордширский бультерьер.
Также правительство ввело запрет на разведение пород, которых в Грузии чрезмерно много:
Разведение остальных породистых собак и кошек потребует наличия специального разрешения от муниципалитета, справки от ветеринарной клиники и справки о допуске к разведению от клуба.
При этом владелец животного будет обязан регистрировать помет.
Нарушение правил разведения будет караться штрафом в размере 3 тысячи лари.