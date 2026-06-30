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Джабишвили: отсутствие дипотношений сильнее всего бьет по обычным людям
Джабишвили: отсутствие дипотношений сильнее всего бьет по обычным людям
Sputnik Грузия
Сотни тысяч граждан Грузии, проживающих в России, продолжают сталкиваться с практическими трудностями из-за отсутствия полноценных дипломатических отношений... 30.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-30T17:47+0400
2026-06-30T17:47+0400
2026-06-30T17:47+0400
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От невозможности обратиться в посольство за помощью до решения юридических и консульских вопросов – многие проблемы, по мнению журналиста-международника Георгия Джабишвили, остаются нерешенными именно из-за отсутствия официального диалога.В беседе со Sputnik Грузия он объяснил, почему восстановление дипломатических каналов сегодня важно прежде всего для людей, а также поделился своим взглядом на причины, которые, по его мнению, до сих пор препятствуют этому процессу.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, грузия, видео
Джабишвили: отсутствие дипотношений сильнее всего бьет по обычным людям
Сотни тысяч граждан Грузии, проживающих в России, продолжают сталкиваться с практическими трудностями из-за отсутствия полноценных дипломатических отношений между двумя странами.
От невозможности обратиться в посольство за помощью до решения юридических и консульских вопросов – многие проблемы, по мнению журналиста-международника Георгия Джабишвили, остаются нерешенными именно из-за отсутствия официального диалога.
В беседе со Sputnik Грузия он объяснил, почему восстановление дипломатических каналов сегодня важно прежде всего для людей, а также поделился своим взглядом на причины, которые, по его мнению, до сих пор препятствуют этому процессу.