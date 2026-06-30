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Экономист: нормализация между Ереваном и Баку не лишит Грузию статуса транзитного хаба
Экономист: нормализация между Ереваном и Баку не лишит Грузию статуса транзитного хаба
Sputnik Грузия
Возможное потепление отношений между Арменией и Азербайджаном не ослабит позиции Грузии как ключевого транзитного государства Южного Кавказа. 30.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-30T18:51+0400
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Напротив, реализация крупных инфраструктурных проектов способна еще больше укрепить роль страны в международной логистике, считает доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод.Почему открытие новых транспортных маршрутов между соседями не станет угрозой для грузинской экономики, какие преимущества Тбилиси дадут строительство глубоководного порта, новый тоннель на Военно-Грузинской дороге и развитие евразийских транспортных коридоров, а также почему, по мнению эксперта, у Грузии "нет альтернативы" в качестве логистического центра региона – об этом в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия
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грузия, видео, видео-новости из грузии, экспертное мнение, мультимедиа, видео
грузия, видео, видео-новости из грузии, экспертное мнение, мультимедиа, видео

Экономист: нормализация между Ереваном и Баку не лишит Грузию статуса транзитного хаба

18:51 30.06.2026
© video: Sputnik / Stringer
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Возможное потепление отношений между Арменией и Азербайджаном не ослабит позиции Грузии как ключевого транзитного государства Южного Кавказа.
Напротив, реализация крупных инфраструктурных проектов способна еще больше укрепить роль страны в международной логистике, считает доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод.

Почему открытие новых транспортных маршрутов между соседями не станет угрозой для грузинской экономики, какие преимущества Тбилиси дадут строительство глубоководного порта, новый тоннель на Военно-Грузинской дороге и развитие евразийских транспортных коридоров, а также почему, по мнению эксперта, у Грузии "нет альтернативы" в качестве логистического центра региона – об этом в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия
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