https://sputnik-georgia.ru/20260630/ekspert-gruziya-poluchila-shans-stat-glavnym-logisticheskim-tsentrom-kavkaza-299418293.html

Эксперт: Грузия получила шанс стать главным логистическим центром Кавказа

Эксперт: Грузия получила шанс стать главным логистическим центром Кавказа

Sputnik Грузия

Грузия может значительно усилить свои позиции в международной торговле благодаря развитию транспортной инфраструктуры и своему географическому положению... 30.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-30T17:28+0400

2026-06-30T17:28+0400

2026-06-30T17:43+0400

пресс-центр sputnik грузия

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

экспертное мнение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/1e/299417930_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cef6c9b7f7bbcb17edc53d3b5d6d4461.jpg

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений с Россией, экономические связи между двумя странами остаются устойчивыми и продолжают развиваться, подчеркивает эксперт.Как строительство нового тоннеля на Военно-Грузинской дороге и глубоководного порта в Анаклия может повлиять на грузинскую экономику, почему именно транспорт сегодня остается главным ограничением для роста товарооборота, сохранит ли Грузия статус ключевого транзитного центра в случае нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и какие возможности стране открывают новые евразийские транспортные коридоры – об этом в интервью Sputnik Грузия рассказал Холод.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео