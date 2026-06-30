Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Пресс-центр Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20260630/ekspert-gruziya-poluchila-shans-stat-glavnym-logisticheskim-tsentrom-kavkaza-299418293.html
Эксперт: Грузия получила шанс стать главным логистическим центром Кавказа
Эксперт: Грузия получила шанс стать главным логистическим центром Кавказа
Sputnik Грузия
Грузия может значительно усилить свои позиции в международной торговле благодаря развитию транспортной инфраструктуры и своему географическому положению... 30.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-30T17:28+0400
2026-06-30T17:43+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
экспертное мнение
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/1e/299417930_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cef6c9b7f7bbcb17edc53d3b5d6d4461.jpg
Несмотря на отсутствие дипломатических отношений с Россией, экономические связи между двумя странами остаются устойчивыми и продолжают развиваться, подчеркивает эксперт.Как строительство нового тоннеля на Военно-Грузинской дороге и глубоководного порта в Анаклия может повлиять на грузинскую экономику, почему именно транспорт сегодня остается главным ограничением для роста товарооборота, сохранит ли Грузия статус ключевого транзитного центра в случае нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и какие возможности стране открывают новые евразийские транспортные коридоры – об этом в интервью Sputnik Грузия рассказал Холод.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/1e/299417930_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4536f29682bdedcd1e0851f65ac6ef4d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео

Эксперт: Грузия получила шанс стать главным логистическим центром Кавказа

17:28 30.06.2026 (обновлено: 17:43 30.06.2026)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться
Грузия может значительно усилить свои позиции в международной торговле благодаря развитию транспортной инфраструктуры и своему географическому положению, считает доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод
Несмотря на отсутствие дипломатических отношений с Россией, экономические связи между двумя странами остаются устойчивыми и продолжают развиваться, подчеркивает эксперт.

Как строительство нового тоннеля на Военно-Грузинской дороге и глубоководного порта в Анаклия может повлиять на грузинскую экономику, почему именно транспорт сегодня остается главным ограничением для роста товарооборота, сохранит ли Грузия статус ключевого транзитного центра в случае нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и какие возможности стране открывают новые евразийские транспортные коридоры – об этом в интервью Sputnik Грузия рассказал Холод.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0