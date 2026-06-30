Эксперт: Грузия получила шанс стать главным логистическим центром Кавказа
17:28 30.06.2026 (обновлено: 17:43 30.06.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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Грузия может значительно усилить свои позиции в международной торговле благодаря развитию транспортной инфраструктуры и своему географическому положению, считает доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод
Несмотря на отсутствие дипломатических отношений с Россией, экономические связи между двумя странами остаются устойчивыми и продолжают развиваться, подчеркивает эксперт.
Как строительство нового тоннеля на Военно-Грузинской дороге и глубоководного порта в Анаклия может повлиять на грузинскую экономику, почему именно транспорт сегодня остается главным ограничением для роста товарооборота, сохранит ли Грузия статус ключевого транзитного центра в случае нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и какие возможности стране открывают новые евразийские транспортные коридоры – об этом в интервью Sputnik Грузия рассказал Холод.
Как строительство нового тоннеля на Военно-Грузинской дороге и глубоководного порта в Анаклия может повлиять на грузинскую экономику, почему именно транспорт сегодня остается главным ограничением для роста товарооборота, сохранит ли Грузия статус ключевого транзитного центра в случае нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и какие возможности стране открывают новые евразийские транспортные коридоры – об этом в интервью Sputnik Грузия рассказал Холод.