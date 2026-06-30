https://sputnik-georgia.ru/20260630/gruzinskaya-moneta-epokhi-tsaritsy-tamar-obnaruzhena-vo-vremya-raskopok-v-armenii-299415794.html

Грузинская монета эпохи царицы Тамар обнаружена во время раскопок в Армении

Грузинская монета эпохи царицы Тамар обнаружена во время раскопок в Армении

Sputnik Грузия

Это открытие – еще одно наглядное свидетельство взаимосвязанной истории Южного Кавказа, пишут в Ереване 30.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-30T14:51+0400

2026-06-30T14:51+0400

2026-06-30T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Редкая монета эпохи царицы Тамар была обнаружена в ходе реставрационных и археологических работ в средневековой крепости Амберд в Армении, сообщают в министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.Это открытие – еще одно наглядное свидетельство взаимосвязанной истории Южного Кавказа, пишут в ведомстве. Согласно информации Службы охраны Минкульта Армении, помимо грузинской монеты, были найдены элементы средневековой игры "тама" (армянские шашки). Этот артефакт может предоставить редкие свидетельства досуга и развлечений, доступных в крепости, проливая свет на повседневную жизнь ее обитателей во время войны.Археологи также обнаружили человеческий скелет, захороненный у внутренней оборонительной стены крепости. По предварительным данным, около 90% костей сохранились на месте, отсутствуют только фаланги пальцев рук. По зубному ряду специалисты предполагают, что скелет принадлежал молодому человеку. Царица Тамар – единственная женщина в истории страны, которая правила ею единолично. В XII веке она объединила Грузию, расширив государственные границы, а также способствовала распространению христианства по всей стране. Царица Тамар смягчила налоги, освободила церкви и монастыри от податей и оброков. В 1194-1204 годах армия Тамар отразила несколько нападений турок и заняла Южную Армению. За свои заслуги перед страной и христианством она причислена к лику святых.Амберд – средневековый бывший город-крепость и неприступный замок в Арагацотнской области Республики Армения. Он считается одним из самых значимых и хорошо сохранившихся городов-крепостей средневековой Армении, который служил важнейшим военным и административным центром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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