https://sputnik-georgia.ru/20260630/inostrantsev-v-tyurmakh-besplatno-obespechat-lekarstvami-ot-diabeta-299420209.html
Иностранцев в тюрьмах бесплатно обеспечат лекарствами от диабета
Иностранцев в тюрьмах бесплатно обеспечат лекарствами от диабета
Sputnik Грузия
Государство в рамках программы "Управление диабетом" бесплатно выдает лекарства всем гражданам и лицам с ПМЖ от всех типов диабета 30.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-30T20:51+0400
2026-06-30T20:51+0400
2026-06-30T21:24+0400
грузия
новости
общество
диабет
тюрьма
министерство здравоохранения грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262007544_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_5493c101daa5dfb7d8ffbc226f33f5f1.jpg
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Иностранные граждане, находящиеся в тюрьмах Грузии, будут подключены к программе обеспечения бесплатными медикаментами от диабета, говорится в сообщении Минздрава Грузии. Государство в рамках программы "Управление диабетом" бесплатно выдает лекарства всем гражданам и лицам с ПМЖ от всех типов диабета. По данным Минздрава Грузии, теперь программа выдачи бесплатных лекарств коснется и иностранцев, находящихся в тюрьмах Грузии в рамках улучшения обслуживания в грузинских учреждениях по исполнению наказаний. Медикаменты будут выдаваться на основании установленного диагноза. Всего в грузинских тюрьмах содержится 1 801 иностранный гражданин. Большинство иностранных заключенных – граждане Турции, России, Азербайджана, Украины и Ирана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262007544_0:0:1529:1147_1920x0_80_0_0_8129d922519a3e12f32330ca4753f8de.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, диабет, тюрьма, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, диабет, тюрьма, министерство здравоохранения грузии
Иностранцев в тюрьмах бесплатно обеспечат лекарствами от диабета
20:51 30.06.2026 (обновлено: 21:24 30.06.2026)
Государство в рамках программы "Управление диабетом" бесплатно выдает лекарства всем гражданам и лицам с ПМЖ от всех типов диабета
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Иностранные граждане, находящиеся в тюрьмах Грузии, будут подключены к программе обеспечения бесплатными медикаментами от диабета, говорится в сообщении Минздрава Грузии.
Государство в рамках программы "Управление диабетом" бесплатно выдает лекарства всем гражданам и лицам с ПМЖ от всех типов диабета.
По данным Минздрава Грузии, теперь программа выдачи бесплатных лекарств коснется и иностранцев, находящихся в тюрьмах Грузии в рамках улучшения обслуживания в грузинских учреждениях по исполнению наказаний.
Медикаменты будут выдаваться на основании установленного диагноза.
Всего в грузинских тюрьмах содержится 1 801 иностранный гражданин. Большинство иностранных заключенных – граждане Турции, России, Азербайджана, Украины и Ирана.