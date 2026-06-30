https://sputnik-georgia.ru/20260630/inostrantsev-v-tyurmakh-besplatno-obespechat-lekarstvami-ot-diabeta-299420209.html

Иностранцев в тюрьмах бесплатно обеспечат лекарствами от диабета

Иностранцев в тюрьмах бесплатно обеспечат лекарствами от диабета

Sputnik Грузия

Государство в рамках программы "Управление диабетом" бесплатно выдает лекарства всем гражданам и лицам с ПМЖ от всех типов диабета 30.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-30T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Иностранные граждане, находящиеся в тюрьмах Грузии, будут подключены к программе обеспечения бесплатными медикаментами от диабета, говорится в сообщении Минздрава Грузии. Государство в рамках программы "Управление диабетом" бесплатно выдает лекарства всем гражданам и лицам с ПМЖ от всех типов диабета. По данным Минздрава Грузии, теперь программа выдачи бесплатных лекарств коснется и иностранцев, находящихся в тюрьмах Грузии в рамках улучшения обслуживания в грузинских учреждениях по исполнению наказаний. Медикаменты будут выдаваться на основании установленного диагноза. Всего в грузинских тюрьмах содержится 1 801 иностранный гражданин. Большинство иностранных заключенных – граждане Турции, России, Азербайджана, Украины и Ирана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, диабет, тюрьма, министерство здравоохранения грузии