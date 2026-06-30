https://sputnik-georgia.ru/20260630/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-30-iyunya-2026-299401721.html

Какой сегодня церковный праздник: 30 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 30 июня 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 30 июня отмечают день памяти cвятых Мануила, Савела, Исмаила, Шалвы и Аверкия 30.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-30T01:01+0400

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2026-06-30T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Мануил, Савел и ИсмаилПо церковному календарю 30 июня поминают братьев-мучеников Мануила, Савела и Исмаила, живших в IV веке.Они родились в Персии. Их мать была христианкой. Крестив сыновей, она воспитала их в христианской вере. Став взрослыми, братья поступили на военную службу.Они прибыли к императору Юлиану Отступнику (361–363) в качестве послов персидского царя. Император принял их с подобающими почестями, однако, когда братья отказались участвовать в языческом жертвоприношении, разгневался и, нарушив закон, заключил их в тюрьму.На допросе Юлиан заявил, что мир между странами невозможен, если послы не почитают его богов. В ответ воины сказали, что прибыли с государственным поручением, а не для обсуждения религиозных вопросов.Император подверг их жестоким пыткам, но мученики молились и славили Бога, словно не чувствуя боли. В итоге Юлиан приказал казнить послов. Это произошло в 362 году.Персидский царь, узнав о казни своих послов, объявил Юлиану войну. Предание гласит, что император погиб в решающем сражении от руки великомученика Меркурия.Шалва АхалцихскийПо церковному календарю 30 июня поминают святого Шалву Ахалцихского – полководца царицы Тамары.За преданность, доблесть и отвагу царица даровала ему титул князя Ахалцихского, а за безупречную службу – звание главнокомандующего.Во время правления Русудан, дочери царицы Тамары, войска Джалал-эд-Дина вторглись в Грузию. Шесть тысяч грузин встали насмерть у села Гарниси против двухсоттысячной армии.Грузинскими войсками тогда командовал Иоанн Атабек. Шалве и Ивану Ахалцихским – братьям, известным своей храбростью, – он поручил командование передовым отрядом, оставив основную часть войска для решающего боя.Передовой отряд вступил в неравный бой, не дождавшись подкрепления. Летописи свидетельствуют, что Иоанн Атабек не оказал помощи из-за зависти: шесть тысяч грузин погибли в этом сражении. Иван Ахалцихский был убит, а Шалва попал в плен к Джалал-эд-Дину.Пленника приняли с почестями, но, когда он отказался принять ислам, подвергли пыткам. После длительных истязаний мученик умер в темнице в 1227 году.АверкийПо церковному календарю 30 июня поминают священномученика Аверкия Северовостокова.Окончив Уфимскую духовную семинарию, будущий святой после рукоположения в 1880 году служил священником в Иоанно-Златоустовской церкви села Емаши более 30 лет. Он также был законоучителем земской школы.С 1910 года состоял действительным членом епархиального комитета православного миссионерского общества. В годы Гражданской войны священник был расстрелян красноармейцами на церковной площади во время совершения молебна.ИмениныПо церковному календарю 30 июня именины отмечают Иосиф, Климент, Кирилл, Максим, Никита, Пелагея и Филипп.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников