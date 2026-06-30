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Партия "За Грузию" внесла иск в Генпрокуратуру по поводу драки в парламенте
Партия "За Грузию" внесла иск в Генпрокуратуру по поводу драки в парламенте
Sputnik Грузия
В правящей партии за драку извинились и обвинили в провоцировании драки членов партии "За Грузию" 30.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-30T22:38+0400
2026-06-30T22:38+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Оппозиционная партия "За Грузию" подала в Генеральную прокуратуру иск с требованием возбуждения уголовного дела по поводу драки в парламенте 26 июня этого года. Изначально потасовка в зале заседаний произошла между депутатом партии "За Грузию" Гигой Парулава и депутатом "Грузинской мечты" Ираклием Хеладзе. После к потасовке присоединились другие депутаты правящей партии: трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе, бывший борец вольного стиля, олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Гено Петриашвили, а также председатель комитета парламента по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе. В правящей партии за драку извинились и обвинили в провоцировании драки членов партии "За Грузию". "Если начнется расследование, не думаю, что оно будет в их пользу. Мы делали все, чтобы этого не произошло, иначе бы они были побиты миллион раз", – заявил депутат "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа. В Генеральной прокуратуре Грузии пока не комментировали иск оппозиционной партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, лаша талахадзе, гено петриашвили, георгий гахария
грузия, новости, политика, лаша талахадзе, гено петриашвили, георгий гахария
Партия "За Грузию" внесла иск в Генпрокуратуру по поводу драки в парламенте
В правящей партии за драку извинились и обвинили в провоцировании драки членов партии "За Грузию"
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Оппозиционная партия "За Грузию" подала в Генеральную прокуратуру иск с требованием возбуждения уголовного дела по поводу драки в парламенте 26 июня этого года.
Изначально потасовка в зале заседаний произошла между депутатом партии "За Грузию" Гигой Парулава и депутатом "Грузинской мечты" Ираклием Хеладзе. После к потасовке присоединились другие депутаты правящей партии: трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе, бывший борец вольного стиля, олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Гено Петриашвили, а также председатель комитета парламента по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе.
"В грузинском парламенте 26 июня против нашей фракции был применен организованный, заранее спланированный акт насилия", – заявила член партии Тата Хведелиани.
В правящей партии за драку извинились и обвинили в провоцировании драки членов партии "За Грузию".
"Если начнется расследование, не думаю, что оно будет в их пользу. Мы делали все, чтобы этого не произошло, иначе бы они были побиты миллион раз", – заявил депутат "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа.
В Генеральной прокуратуре Грузии пока не комментировали иск оппозиционной партии.