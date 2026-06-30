https://sputnik-georgia.ru/20260630/partiya-za-gruziyu-vnesla-isk-v-genprokuraturu-po-povodu-draki-v-parlamente-299420669.html

Партия "За Грузию" внесла иск в Генпрокуратуру по поводу драки в парламенте

Партия "За Грузию" внесла иск в Генпрокуратуру по поводу драки в парламенте

Sputnik Грузия

В правящей партии за драку извинились и обвинили в провоцировании драки членов партии "За Грузию" 30.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-30T22:38+0400

2026-06-30T22:38+0400

2026-06-30T22:38+0400

грузия

новости

политика

лаша талахадзе

гено петриашвили

георгий гахария

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0f/259614469_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c8398b8fff68c445fdb54c6e1372b8bf.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Оппозиционная партия "За Грузию" подала в Генеральную прокуратуру иск с требованием возбуждения уголовного дела по поводу драки в парламенте 26 июня этого года. Изначально потасовка в зале заседаний произошла между депутатом партии "За Грузию" Гигой Парулава и депутатом "Грузинской мечты" Ираклием Хеладзе. После к потасовке присоединились другие депутаты правящей партии: трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе, бывший борец вольного стиля, олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Гено Петриашвили, а также председатель комитета парламента по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе. В правящей партии за драку извинились и обвинили в провоцировании драки членов партии "За Грузию". "Если начнется расследование, не думаю, что оно будет в их пользу. Мы делали все, чтобы этого не произошло, иначе бы они были побиты миллион раз", – заявил депутат "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа. В Генеральной прокуратуре Грузии пока не комментировали иск оппозиционной партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, лаша талахадзе, гено петриашвили, георгий гахария