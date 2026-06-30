https://sputnik-georgia.ru/20260630/polyanskiy-konflikt-evropy-s-rossiey-mozhet-nachatsya-ranshe-2030-goda-299406844.html

Полянский: конфликт Европы с Россией может начаться раньше 2030 года

Полянский: конфликт Европы с Россией может начаться раньше 2030 года

Sputnik Грузия

В Европе планомерно нагнетается антироссийская риторика, а нарратив о "мнимой агрессии" со стороны РФ используется как обоснование для наращивания военного... 30.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-30T12:49+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский предупредил, что вооруженное столкновение между Европой и Москвой может произойти значительно раньше прогнозируемых сроков. Дипломата тревожит не только последовательная милитаризация европейских стран, но и то, что порог для возможных провокаций становится все ниже."Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет", – сказал постпред РИА Новости.По словам Полянского, в Европе планомерно нагнетается антироссийская риторика, а нарратив о "мнимой агрессии" со стороны России используется как обоснование для наращивания военного потенциала. При этом главная опасность, по его оценке, в том, что любая провокация – случайная или намеренная – способна спровоцировать эскалацию быстрее, чем закладывают нынешние прогнозы.Ранее на ту же тему высказывался заместитель главы МИД России Александр Грушко, указавший, что западные страны целенаправленно готовятся к возможному столкновению с Россией, ориентируясь на горизонт около 2030 года, а стратегической целью ЕС и НАТО считается нанесение России поражения. Министр иностранных дел Сергей Лавров также неоднократно отмечал, что Европа стремится выиграть время для достижения полной "боеготовности" к 2030 году, и предупреждал о рисках прямого столкновения НАТО и России, которое при определенных условиях может перерасти в ядерное противостояние.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, новости, европа, сергей лавров, нато, мид россии