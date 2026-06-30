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Поставки рыбы из Грузии в Россию выросли до исторического максимума
Поставки рыбы из Грузии в Россию выросли до исторического максимума
Sputnik Грузия
В мае российские компании ввезли замороженную рыбу из Грузии на 1,3 миллиона долларов против 1,1 миллиона месяцем ранее 30.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-30T17:54+0400
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2026-06-30T17:54+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Россия в мае нарастила импорт рыбы из Грузии до рекордных 1,3 миллиона долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.Так, в мае российские компании ввезли замороженную рыбу из Грузии на 1,3 миллиона долларов против 1,1 миллиона месяцем ранее. Сумма импорта выросла на 18,2% в месячном выражении и стала максимальной за всю современную историю. Ведомство предоставляет данные с 2009 года. Стоит отметить, что до июня 2025 года поставки рыбы из Грузии были единичными. С июня прошлого года экспорт осуществляется практически непрерывно, за исключением января 2026 года, когда поставок не было.В мае замороженную рыбу из Грузии импортировали только три страны. Помимо России, в их число вошли Казахстан (500,1 тысячи долларов) и Азербайджан (313,1 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, рыба, россия
экономика, грузия, рыба, россия
Поставки рыбы из Грузии в Россию выросли до исторического максимума
В мае российские компании ввезли замороженную рыбу из Грузии на 1,3 миллиона долларов против 1,1 миллиона месяцем ранее
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Россия в мае нарастила импорт рыбы из Грузии до рекордных 1,3 миллиона долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.
Так, в мае российские компании ввезли замороженную рыбу из Грузии на 1,3 миллиона долларов против 1,1 миллиона месяцем ранее. Сумма импорта выросла на 18,2% в месячном выражении и стала максимальной за всю современную историю. Ведомство предоставляет данные с 2009 года.
Стоит отметить, что до июня 2025 года поставки рыбы из Грузии были единичными. С июня прошлого года экспорт осуществляется практически непрерывно, за исключением января 2026 года, когда поставок не было.
В мае замороженную рыбу из Грузии импортировали только три страны. Помимо России, в их число вошли Казахстан (500,1 тысячи долларов) и Азербайджан (313,1 тысячи долларов).