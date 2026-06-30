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Президента Грузии пригласили на церемонию прощания с аятоллой Али Хаменеи в Иране

Президента Грузии пригласили на церемонию прощания с аятоллой Али Хаменеи в Иране

Sputnik Грузия

Хаменеи погиб при атаке США и Израиля на Тегеран 28 февраля. Однако церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся в марте ударов провести не удалось 30.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-30T12:36+0400

2026-06-30T12:36+0400

2026-06-30T13:19+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили может принять участие в траурных мероприятиях в Иране, посвященных памяти покойного лидера страны Али Хаменеи, сообщает агентство WANA. Как сообщалось ранее, прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля. На церемонию приглашены иностранные делегации. Среди них – представители Туркменистана, Пакистана, Армении, Азербайджана, а также Грузии. Отмечается, что грузинская сторона может быть представлена на высоком уровне, однако официального подтверждения участия президента пока не поступало. Вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что иностранные высокопоставленные лица начнут прибывать в Тегеран в пятницу. Также запланированы двусторонние встречи с иранскими официальными лицами. Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся в марте ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовки инфраструктуры. Похоронить его собираются в родном Мешхеде. Новым верховным руководителем Ирана после гибели Хаменеи был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике, но выступил с рядом посланий к народу, текст которых публиковали официальные иранские ресурсы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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