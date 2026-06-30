https://sputnik-georgia.ru/20260630/prezidenta-gruzii-priglasili-na-tseremoniyu-proschaniya-s-ayatolloy-ali-khamenei-v-irane-299406520.html
Президента Грузии пригласили на церемонию прощания с аятоллой Али Хаменеи в Иране
Президента Грузии пригласили на церемонию прощания с аятоллой Али Хаменеи в Иране
Sputnik Грузия
Хаменеи погиб при атаке США и Израиля на Тегеран 28 февраля. Однако церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся в марте ударов провести не удалось 30.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-30T12:36+0400
2026-06-30T12:36+0400
2026-06-30T13:19+0400
новости
грузия
иран
тегеран
туркменистан
михаил кавелашвили
али хаменеи
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/03/296043955_0:72:1364:839_1920x0_80_0_0_78ea410b0c3f56905430f516696ac66e.jpg
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили может принять участие в траурных мероприятиях в Иране, посвященных памяти покойного лидера страны Али Хаменеи, сообщает агентство WANA. Как сообщалось ранее, прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля. На церемонию приглашены иностранные делегации. Среди них – представители Туркменистана, Пакистана, Армении, Азербайджана, а также Грузии. Отмечается, что грузинская сторона может быть представлена на высоком уровне, однако официального подтверждения участия президента пока не поступало. Вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что иностранные высокопоставленные лица начнут прибывать в Тегеран в пятницу. Также запланированы двусторонние встречи с иранскими официальными лицами. Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся в марте ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовки инфраструктуры. Похоронить его собираются в родном Мешхеде. Новым верховным руководителем Ирана после гибели Хаменеи был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике, но выступил с рядом посланий к народу, текст которых публиковали официальные иранские ресурсы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
иран
тегеран
туркменистан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/03/296043955_0:0:1364:1023_1920x0_80_0_0_49051b96c59cc3b8ab73cc3a78595153.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, иран, тегеран, туркменистан, михаил кавелашвили, али хаменеи
новости, грузия, иран, тегеран, туркменистан, михаил кавелашвили, али хаменеи
Президента Грузии пригласили на церемонию прощания с аятоллой Али Хаменеи в Иране
12:36 30.06.2026 (обновлено: 13:19 30.06.2026)
Хаменеи погиб при атаке США и Израиля на Тегеран 28 февраля. Однако церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся в марте ударов провести не удалось
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили может принять участие в траурных мероприятиях в Иране, посвященных памяти покойного лидера страны Али Хаменеи, сообщает агентство WANA
.
Как сообщалось ранее, прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля. На церемонию приглашены иностранные делегации. Среди них – представители Туркменистана, Пакистана, Армении, Азербайджана, а также Грузии.
Отмечается, что грузинская сторона может быть представлена на высоком уровне, однако официального подтверждения участия президента пока не поступало.
Вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что иностранные высокопоставленные лица начнут прибывать в Тегеран в пятницу. Также запланированы двусторонние встречи с иранскими официальными лицами.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся в марте ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовки инфраструктуры. Похоронить его собираются в родном Мешхеде.
Новым верховным руководителем Ирана после гибели Хаменеи был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике, но выступил с рядом посланий к народу, текст которых публиковали официальные иранские ресурсы.