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Раскол "агентуры": премьер Грузии заявил о глубоком кризисе в оппозиции
Раскол "агентуры": премьер Грузии заявил о глубоком кризисе в оппозиции
Sputnik Грузия
Внутри оппозиционного лагеря наблюдается конкуренция, связанная с попытками отдельных групп "понравиться своим покровителям", заметил Кобахидзе 30.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-30T15:52+0400
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2026-06-30T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Внутренние конфликты и разногласия среди политических оппонентов власти фактически подтверждают их ослабление и способствуют укреплению демократической системы страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Отбывающий наказание в тюрьме за саботаж и публичные призывы к свержению власти председатель политсовета оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили ранее назвал "бессмысленной" дискуссию о пребывании партии в "Альянсе оппозиции". Он также призвал партию сформировать конкретную повестку и перейти к активным действиям. "То, что Леван Хабеишвили оказался одним из самых "умных" в этом спектре, само по себе свидетельствует о том, насколько тяжелая ситуация сложилась в этой "агентуре". Внутри агентуры сформировалась очень тяжелая обстановка, и те процессы, которые мы наблюдаем, это подтверждают", – сказал Кобахидзе журналистам. Как отметил глава правительства, внутри оппозиционного лагеря наблюдается конкуренция, связанная с попытками отдельных групп "понравиться своим покровителям", и именно это, по его словам, является причиной разногласий. "Для нас это менее интересно. Нас интересует развитие страны, мы полностью сосредоточены на этом. Чем больше будет распадаться агентура, чем больше будет противостояний внутри агентуры, тем лучше для развития нашей демократической системы", – заявил Кобахидзе. Ранее председатель ЕНД Тина Бокучава заявила, что изначально выступала против присоединения партии к альянсу, однако в итоге учла позицию осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который ранее призывал оппозицию к объединению. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, леван хабеишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, европейская грузия
Раскол "агентуры": премьер Грузии заявил о глубоком кризисе в оппозиции
15:52 30.06.2026 (обновлено: 16:06 30.06.2026)
Внутри оппозиционного лагеря наблюдается конкуренция, связанная с попытками отдельных групп "понравиться своим покровителям", заметил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Внутренние конфликты и разногласия среди политических оппонентов власти фактически подтверждают их ослабление и способствуют укреплению демократической системы страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Отбывающий наказание в тюрьме за саботаж и публичные призывы к свержению власти председатель политсовета оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили ранее назвал "бессмысленной" дискуссию о пребывании партии в "Альянсе оппозиции". Он также призвал партию сформировать конкретную повестку и перейти к активным действиям.
"То, что Леван Хабеишвили оказался одним из самых "умных" в этом спектре, само по себе свидетельствует о том, насколько тяжелая ситуация сложилась в этой "агентуре". Внутри агентуры сформировалась очень тяжелая обстановка, и те процессы, которые мы наблюдаем, это подтверждают", – сказал Кобахидзе журналистам.
Как отметил глава правительства, внутри оппозиционного лагеря наблюдается конкуренция, связанная с попытками отдельных групп "понравиться своим покровителям", и именно это, по его словам, является причиной разногласий.
"Для нас это менее интересно. Нас интересует развитие страны, мы полностью сосредоточены на этом. Чем больше будет распадаться агентура, чем больше будет противостояний внутри агентуры, тем лучше для развития нашей демократической системы", – заявил Кобахидзе.
В марте 2026 года девять оппозиционных партий объявили о формировании "Альянса оппозиции". В него вошли "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы".
Ранее председатель ЕНД Тина Бокучава заявила, что изначально выступала против присоединения партии к альянсу, однако в итоге учла позицию осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который ранее призывал оппозицию к объединению.